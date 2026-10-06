В Університетській лікарні Львівського медуніверситету збудують нове реабілітаційне відділення

Львівський національний медичний університет імені Короля Данила отримає кошти для будівництва та облаштування новітнього реабілітаційного відділення своєї Університетської лікарні.

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З 6 жовтня партнери офіційно починають втілювати проєкт.

Про це повідомила сама лікарня.

Співпрацю ЛНМУ імені Короля Данила стартує з MND Ukraine.

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Улітку 2026 року університет підписав меморандум про співпрацю із чеською компанією MND Ukraine на Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference — URC 2026).

6 жовтня 2026 року сторони підписали договір, за яким чеські партнери нададуть фінансовий транш для будівництва та облаштування новітнього реабілітаційного відділення Університетської лікарні ЛНМУ.

«Це відділення створить закритий цикл надання допомоги усім, хто цього потребує: від гострої травми, поранення чи інсульту, коли пацієнт проходить лікування у нас, а згодом — реабілітацію у сучасному просторі з кваліфікованими лікарями та спеціальним обладнанням, до протезування нижніх і верхніх кінцівок за потреби, а також реабілітації після протезування», — зазначає ректор медуніверситету Орест Чемерис.

Центр розбудовують на вулиці Юрія Руфа. Для створення центру повністю реконструюють одноповерхову будівлю офтальмологічного відділення та добудують ще 2 поверхи. На першому поверсі розмістяться всі лікувальні приміщення, а два верхні поверхи займуть палати, зони відпочинку та технічні приміщення.

Одночасно корпус зможе приймати 50 пацієнтів.

Фото: ЛМНУ Обіцяють, що такий вигляд матиме нове реабілітаційне відділення

«І українські військові, і цивільні змушені чекати місяцями, щоб пройти реабілітацію після важких травм, бо в умовах війни попит є надзвичайно високим. Тому цей центр дасть змогу все робити вчасно і водночас розвантажити інші медичні заклади»,— зазначив Лукаш Свозіл, керівник групи компаній MND Ukraine.

Про яку саме суму інвестицій мова, лікарня наразі не повідомляє.