Росія завдала ракетних ударів по Києву, Дніпру та інших містах

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Уночі 7 жовтня після ударів дронами росіяни розпочали ракетну атаку. Про рух ракет у бік столиці попередили Повітряні сили. Внаслідок ударів є загиблі.

Крім балістики, ворог провів запуск крилатих ракет з моря та підняв в небо стратегічну авіацію. Також росіяни запустили балістику в бік Дніпра, є інформація про атаку по Полтавській і Харківській областях.

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Станом на 6:50 російська атака по українських регіонах тривала.

Наслідки в Києві

Станом на 6:50 відомо про двох жертв у гаражному кооперативі в Дарницькому районі. Ще двох людей врятували.

«У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей. Виявили тіла двох загиблих», – повідомив мер.

Фото: ДСНС України Facebook Наслідки атаки по Києву

Фото: ДСНС України Наслідки атаки по Києву

Близько 4 години стало відомо, що в Дарницькому районі горіли уламки на відкритій території, а в Шевченківському зафіксували влучання в нежитлову забудову.

Першу інформацію мер Віталій Кличко надав близько 3:30. За попередніми даними, в Подільському районі пошкоджено складську будівлю, а в Оболонському – влучання в нежитлову забудову.

«Екстрені служби прямують на місця», – сказав міський голова.

Наслідки в Дніпрі

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Станом на 7:33 відомо про пошкодження промислового підприємства. Також постраждали багатоквартирні будинки, спортивний клуб.

«Інформацію про постраждалих уточнюємо. Загроза триває. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях», – повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки в Полтавській області

Під масованою атакою перебував Кременчук. Станом на 7:25 відомо про влучання по житловому району у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Фото: Полтавська ОВА Кременчук після атаки 7 жовтня

Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі

«Полтавщина під масованою ракетно-дроновою атакою. У Кременчуці лунають вибухи», – повідомив на світанку голова ОВА Віталій Дяківнич.

Наслідки в Кіровоградській області

Ворог атакував підприємство, повідомив голова ОВА. Одна людина поранена. Мер Олександрії Сергій Кузьменко повідомив, що під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії. Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги.

До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників.

Наслідки в Чернігівській області

У Прилуках Чернігівської області ворог вдарив ракетою в п'ятиповерхівку, повідомляє Суспільне з місця трагедії.

Людей дістають з-під завалів.

Фото: Вячеслав Чаус Telegram Удар по Прилуках