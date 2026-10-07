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Росія завдала ракетних ударів по Києву, Дніпру та інших містах

Про запуск балистики попередили військові.

Росія завдала ракетних ударів по Києву, Дніпру та інших містах
ППО
Фото: повітряні сили

Уночі 7 жовтня після ударів дронами росіяни розпочали ракетну атаку. Про рух ракет у бік столиці попередили Повітряні сили. Внаслідок ударів є загиблі. 

Крім балістики, ворог провів запуск крилатих ракет з моря та підняв в небо стратегічну авіацію. Також росіяни запустили балістику в бік Дніпра, є інформація про атаку по Полтавській і Харківській областях.

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Станом на 6:50 російська атака по українських регіонах тривала. 

Наслідки в Києві

Станом на 6:50 відомо про двох жертв у гаражному кооперативі в Дарницькому районі. Ще двох людей врятували.

«У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей. Виявили тіла двох загиблих», – повідомив мер.  

Наслідки атаки по Києву
Фото: ДСНС України Facebook
Наслідки атаки по Києву

Наслідки атаки по Києву
Фото: ДСНС України
Наслідки атаки по Києву

Близько 4 години стало відомо, що в Дарницькому районі горіли уламки на відкритій території, а в Шевченківському зафіксували влучання в нежитлову забудову.

Першу інформацію мер Віталій Кличко надав близько 3:30. За попередніми даними, в Подільському районі пошкоджено складську будівлю, а в Оболонському – влучання в нежитлову забудову.

«Екстрені служби прямують на місця», – сказав міський голова.  

Наслідки в Дніпрі

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Станом на 7:33 відомо про пошкодження промислового підприємства. Також постраждали багатоквартирні будинки, спортивний клуб.

«Інформацію про постраждалих уточнюємо. Загроза триває. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях», – повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. 

Наслідки в Полтавській області 

Під масованою атакою перебував Кременчук. Станом на 7:25 відомо про влучання по житловому району у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Кременчук після атаки 7 жовтня
Фото: Полтавська ОВА
Кременчук після атаки 7 жовтня

Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі

«Полтавщина під масованою ракетно-дроновою атакою. У Кременчуці лунають вибухи», – повідомив на світанку голова ОВА Віталій Дяківнич. 

Наслідки в Кіровоградській області

Ворог атакував підприємство, повідомив голова ОВА. Одна людина поранена. Мер Олександрії Сергій Кузьменко повідомив, що під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії. Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги.

До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників.

Наслідки в Чернігівській області

У Прилуках Чернігівської області ворог вдарив ракетою в п'ятиповерхівку, повідомляє Суспільне з місця трагедії.

Людей дістають з-під завалів. 

Удар по Прилуках
Фото: Вячеслав Чаус Telegram
Удар по Прилуках

  • Про загрозу нового комбінованого удару напередодні застерігав президент. Дронові атаки і удари ракетами по півдню і прифронтових регіонах ворог проводить фактично щоденно.
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