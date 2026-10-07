Росія завдала ракетних ударів по Києву, Дніпру та інших містах

Уночі 7 жовтня після ударів дронами росіяни розпочали ракетну атаку. Про рух ракет у бік столиці попередили Повітряні сили. Внаслідок ударів є загиблі.
Крім балістики, ворог провів запуск крилатих ракет з моря та підняв в небо стратегічну авіацію. Також росіяни запустили балістику в бік Дніпра, є інформація про атаку по Полтавській і Харківській областях.
Станом на 6:50 російська атака по українських регіонах тривала.
Наслідки в Києві
Станом на 6:50 відомо про двох жертв у гаражному кооперативі в Дарницькому районі. Ще двох людей врятували.
«У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей. Виявили тіла двох загиблих», – повідомив мер.
Близько 4 години стало відомо, що в Дарницькому районі горіли уламки на відкритій території, а в Шевченківському зафіксували влучання в нежитлову забудову.
Першу інформацію мер Віталій Кличко надав близько 3:30. За попередніми даними, в Подільському районі пошкоджено складську будівлю, а в Оболонському – влучання в нежитлову забудову.
«Екстрені служби прямують на місця», – сказав міський голова.
Наслідки в Дніпрі
Станом на 7:33 відомо про пошкодження промислового підприємства. Також постраждали багатоквартирні будинки, спортивний клуб.
«Інформацію про постраждалих уточнюємо. Загроза триває. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях», – повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
Наслідки в Полтавській області
Під масованою атакою перебував Кременчук. Станом на 7:25 відомо про влучання по житловому району у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі
«Полтавщина під масованою ракетно-дроновою атакою. У Кременчуці лунають вибухи», – повідомив на світанку голова ОВА Віталій Дяківнич.
Наслідки в Кіровоградській області
Ворог атакував підприємство, повідомив голова ОВА. Одна людина поранена. Мер Олександрії Сергій Кузьменко повідомив, що під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії. Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги.
До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників.
Наслідки в Чернігівській області
У Прилуках Чернігівської області ворог вдарив ракетою в п'ятиповерхівку, повідомляє Суспільне з місця трагедії.
Людей дістають з-під завалів.
- Про загрозу нового комбінованого удару напередодні застерігав президент. Дронові атаки і удари ракетами по півдню і прифронтових регіонах ворог проводить фактично щоденно.