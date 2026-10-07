​Внаслідок ракетної атаки постраждала Кіностудія Довженка

Унаслідок масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус Кіностудії імені Олександра Довженка. Інформації про загиблих наразі немає.
Про це кіностудія повідомила у Facebook.
На місці працюють рятувальники. Наслідки обстрілу уточнюють.
"Знову важка ніч та ранок поганих новин", – зазначили у кіностудії.
- Унаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей. Обидві жертви – у Дарницькому районі столиці. Їхні тіла виявили в гаражному кооперативі.
- Наслідки атаки зафіксували також в інших районах столиці. В Оболонському районі сталося влучання на території нежитлової забудови. У Подільському районі пошкоджено складські приміщення, там також виникла пожежа та частково зруйнувалося перекриття офісно-складської будівлі. У Шевченківському районі зафіксували влучання на території нежитлової забудови.
- Крім того, у дворах житлових будинків у Дарницькому районі виявили нездетоновану частину балістичної ракети.
- У ніч на 7 жовтня російські війська також атакували ракетами різних типів Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Чернігівську та Київську області. Атака тривала кілька годин.