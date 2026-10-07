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​Внаслідок ракетної атаки постраждала Кіностудія Довженка

Про загиблих інформації наразі немає.

​Внаслідок ракетної атаки постраждала Кіностудія Довженка
Рятувальники працюють на місці обстрілу
Фото: Кіностудія Довженка

Унаслідок масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус Кіностудії імені Олександра Довженка. Інформації про загиблих наразі немає.

Про це кіностудія повідомила у Facebook.

На місці працюють рятувальники. Наслідки обстрілу уточнюють.

"Знову важка ніч та ранок поганих новин", – зазначили у кіностудії.

  • Наслідки атаки зафіксували також в інших районах столиці. В Оболонському районі сталося влучання на території нежитлової забудови. У Подільському районі пошкоджено складські приміщення, там також виникла пожежа та частково зруйнувалося перекриття офісно-складської будівлі. У Шевченківському районі зафіксували влучання на території нежитлової забудови.
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