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Defense Tech

Farsight Vision представила модуль, який допомагає НРК орієнтуватися без GPS

Модуль в реальному часі формує навколо робота просторову модель місцевості на основі отриманих 3D-даних

Farsight Vision представила модуль, який допомагає НРК орієнтуватися без GPS
Фото: Farsight Vision

Українсько-естонська оборонна компанія Farsight Vision представила навігаційний модуль для наземних роботизованих комплексів, який допомагає їм орієнтуватися на місцевості за відсутності GPS-сигналу. Про розробку представники компанії розповіли виданню «Мілітарний».

Під час руху встановлений на НРК лазерний модуль сканує простір довкола машини та створює хмару точок. Вона дає змогу оператору бачити перешкоди, ями, схили та інші особливості рельєфу, а також уточнювати положення самого комплексу, зазначили розробники. При цьому 3D-модель місцевості поступово доповнюється новими даними безпосередньо з маршруту, адже модуль сканує місцевість під час руху НРК.

У компанії розповіли, що в основі системи лежить концепція цифрового двійника місцевості. Спочатку на FSV Platform створюють 3D-модель потрібної ділянки, а під час роботи НРК дані із сенсорів порівнюються з цією моделлю. Таким чином, оператор отримує не лише звичайну супутникову карту, а актуалізоване тривимірне відображення маршруту та навколишнього середовища.

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Головне завдання модуля — локалізація НРК, зазначають у компанії. У разі втрати GPS-сигналу система використовує дані сенсора та попередньо створену 3D-модель, щоб визначити й уточнити, де саме перебуває робот. Це має допомогти оператору відновити орієнтацію комплексу та продовжити виконання завдання навіть за відсутності супутникової навігації.

Керувати НРК оператор може через наземну станцію у звичному режимі. Після підключення комплексу до FSV App він додатково отримує тривимірне відображення місцевості та може звіряти з ним маршрут руху. 

«Наша мета — прибрати потребу піднімати розвідувальний дрон лише для супроводу НРК, адже це створює зайвий ризик і витрату ресурсів», — зазначила СЕО Farsight Vision Вікторія Яремчук.

У компанії також працюють над переходом від допоміжної навігації до автономного повернення роботизованої платформи. До кінця 2026 року Farsight Vision планує забезпечити можливість автоматично повертати НРК на точку втрати зв’язку або на задану базу на відстані у кілька кілометрів. Надалі цю дальність хочуть збільшити до 30–40 км та забезпечити повернення на максимальній швидкості платформи.

Farsight Vision — українсько-естонська оборонна технологічна компанія, заснована у листопаді 2023 року. Вона розробляє рішення для геопросторової розвідки та ситуаційної обізнаності, зокрема FSV Platform для створення 2D- і 3D-моделей місцевості, FSV App для тактичного планування та навігаційні рішення для роботи в умовах відсутності сигналу GNSS.

У квітні стало відомо, що компанія розробляє новий метод виявлення та визначення місцеперебування несанкціонованих дронів поблизу аеропортів і об’єктів критичної інфраструктури шляхом аналізу відеопотоків без використання GPS або радіосигналів. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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