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Після російських ударів у 5 областях знеструмлення, у частині регіонів – графіки відключень

Без світла через атаки перебувають абоненти у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій та Херсонській областях.

Після російських ударів у 5 областях знеструмлення, у частині регіонів – графіки відключень
Ілюстративне фото
Фото: Укренерго

Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок 7 жовтня нові знеструмлення зафіксували у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій та Херсонській областях. 

Про це повідомили в "Укренерго".

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. У частині регіонів протягом доби діятимуть обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

Споживання електроенергії в Україні знизилося. Станом на 09:30 7 жовтня воно було на 4,3% меншим, ніж у цей самий час напередодні. В енергетичному відомстві пояснили це ясною погодою.

В "Укренерго" рекомендують стежити за повідомленнями місцевих операторів, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські атаки.

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