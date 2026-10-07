Без світла через атаки перебувають абоненти у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій та Херсонській областях.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок 7 жовтня нові знеструмлення зафіксували у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій та Херсонській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. У частині регіонів протягом доби діятимуть обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

Споживання електроенергії в Україні знизилося. Станом на 09:30 7 жовтня воно було на 4,3% меншим, ніж у цей самий час напередодні. В енергетичному відомстві пояснили це ясною погодою.

В "Укренерго" рекомендують стежити за повідомленнями місцевих операторів, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські атаки.