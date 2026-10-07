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Однією з ключових мішеней була енергетика, – Зеленський розповів про обстріл "на день народження Путіна"

Росія застосувала близько 70 ракет, частина з яких були балістичними.

Однією з ключових мішеней була енергетика, – Зеленський розповів про обстріл "на день народження Путіна"
Зруйнована багатоповерхівка у Прилуках
Фото: ДСНС Чернігівської області

Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 7 жовтня загинули люди в Прилуках, Києві та Олександрії. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

"Сьогодні Путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка", – зазначив президент.

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Наразі відомо про п’ятьох загиблих і 26 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Під завалами можуть залишатися люди, на місці продовжують працювати рятувальники.

Ще п’ять багатоквартирних будинків пошкоджено в Дніпрі, чотири багатоповерхівки – у Кременчуці. Там загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. 

У Запоріжжі внаслідок удару дрона пошкоджено багатоповерховий будинок. У Києві загинули двоє людей. Ще двоє – в Олександрії.

Під час нічної атаки під удар потрапили столиця та 12 областей

Загалом під час нічної атаки під ударом опинилися інфраструктурні об’єкти Києва та 12 областей. Президент зазначив, що однією з ключових цілей російської атаки була українська енергетика. Росія застосувала близько 70 ракет, значна частина з яких була балістичною, а також ударні безпілотники. 

Глава держави наголосив, що захист від балістичних ракет залишається одним із головних викликів, а Україна потребує додаткових ракет для систем ППО Patriot.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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