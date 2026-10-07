​Масована атака РФ по Україні: загинули 12 людей, понад 40 постраждали (оновлено)

У ніч на 7 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також безпілотників. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За оновленою інформацією від міністра внутрішніх справ, загинули 12 людей, поранені понад 40.

За фактами воєнних злочинів розпочато досудові розслідування за ст. 438 КК України. Прокурори спільно зі слідчими поліції та Служби безпеки документують наслідки чергової атаки Росії.

У Прилуках на Чернігівщині внаслідок ракетного удару зруйновано два під’їзди багатоквартирного будинку. Пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство й автомобілі. Наразі відомо про п’ятьох загиблих цивільних та щонайменше 20 поранених, серед яких троє дітей. Розбір завалів триває, тому кількість жертв може змінитися.

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У Кременчуці на Полтавщині крилата ракета влучила на територію між житловими будинками. Загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння та автомобілі. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У Києві внаслідок комбінованої атаки загинули двоє чоловіків. Їхні тіла виявили на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі. Наслідки влучань також зафіксовано у Подільському та Шевченківському районах — пошкоджено складські приміщення, гаражний кооператив та вікна житлового будинку.

На Київщині, в Обухівському районі, пошкоджено три виробничо-складські приміщення. На місцях виникли пожежі, які локалізовано. Також пошкоджено вантажний автомобіль і причіп. За попередніми даними, постраждалих немає.

Внаслідок ракетного обстрілу у Дніпрі пошкоджено підприємство, багатоповерхові будинки та спортивний клуб. На Нікопольщині поранено двох людей та пошкоджено приватні будинки.