Уражені одразу 4 ключові об’єкти держави-агресора, один з яких – у Чорному морі.

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Українські військові протягом доби завдали ударів по чотирьох цілях, які сприяють фінансуванню та веденню Росією війни проти України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Під удари потрапили два нафтові об’єкти та полігон у Пермському, Самарському й Астраханському регіонах Росії. Окремо Зеленський заявив про українську відповідь у Чорному морі.

"Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях", – сказав президент.

У ніч на 2 жовтня українські сили завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" у Самарській області Росії. За даними ССО, дрони досягли визначених цілей. Станція входить до системи "Транснефті" та є важливим вузлом нафтотранспортної мережі РФ, через який проходять потоки нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану.