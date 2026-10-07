Українські військові протягом доби завдали ударів по чотирьох цілях, які сприяють фінансуванню та веденню Росією війни проти України.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
Під удари потрапили два нафтові об’єкти та полігон у Пермському, Самарському й Астраханському регіонах Росії. Окремо Зеленський заявив про українську відповідь у Чорному морі.
"Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях", – сказав президент.
- У ніч на 2 жовтня українські сили завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" у Самарській області Росії. За даними ССО, дрони досягли визначених цілей. Станція входить до системи "Транснефті" та є важливим вузлом нафтотранспортної мережі РФ, через який проходять потоки нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану.
- За даними Міноборони України, протягом тижня наприкінці вересня українські сили уразили шість стратегічних нафтопереробних заводів Росії, розташованих на відстані від 200 до 1600 км від лінії фронту. Серед них – Московський, Пермський, Новошахтинський, Куйбишевський та Ільський НПЗ, а також "Башнефть-УНПЗ".
- Окремо повідомлялося про ураження заводу "Іскра", який виробляє електронні компоненти для російського озброєння, зокрема керованих авіаційних ракет і комплексів "Панцир".