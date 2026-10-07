Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: українські військові за добу вдарили по двох нафтових об’єктах і полігону в Росії

Уражені одразу 4 ключові об’єкти держави-агресора, один з яких – у Чорному морі.

Зеленський: українські військові за добу вдарили по двох нафтових об’єктах і полігону в Росії
Успішні удари по цілях
Фото: Скриншот з відео

Українські військові протягом доби завдали ударів по чотирьох цілях, які сприяють фінансуванню та веденню Росією війни проти України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Під удари потрапили два нафтові об’єкти та полігон у Пермському, Самарському й Астраханському регіонах Росії. Окремо Зеленський заявив про українську відповідь у Чорному морі.

"Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях", – сказав президент.

  • У ніч на 2 жовтня українські сили завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" у Самарській області Росії. За даними ССО, дрони досягли визначених цілей. Станція входить до системи "Транснефті" та є важливим вузлом нафтотранспортної мережі РФ, через який проходять потоки нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану.
  • За даними Міноборони України, протягом тижня наприкінці вересня українські сили уразили шість стратегічних нафтопереробних заводів Росії, розташованих на відстані від 200 до 1600 км від лінії фронту. Серед них – Московський, Пермський, Новошахтинський, Куйбишевський та Ільський НПЗ, а також "Башнефть-УНПЗ". 
  • Окремо повідомлялося про ураження заводу "Іскра", який виробляє електронні компоненти для російського озброєння, зокрема керованих авіаційних ракет і комплексів "Панцир".
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies