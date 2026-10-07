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Перший за 8 років візит: Військовий комітет НАТО відвідав Київ і зустрівся з Драпатим

До складу делегації увійшли 32 військові представники країн Альянсу.

Перший за 8 років візит: Військовий комітет НАТО відвідав Київ і зустрівся з Драпатим
Джузеппе Каво Драгоне і Михайло Драпатий
Фото: X Джузеппе Каво Драгоне

Військовий комітет НАТО на чолі з адміралом Джузеппе Каво Драгоне напередодні – 6 жовтня - відвідав Київ. До складу делегації увійшли 32 військові представники країн Альянсу. 

Про це Драгоне повідомив у соцмережі X.

Під час візиту представники НАТО зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Сторони обговорили військові пріоритети України та отриманий під час війни досвід, який може допомогти Альянсу посилити готовність до нинішніх і майбутніх загроз.

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Адмірал Драгоне наголосив, що візит мав підтвердити незмінну підтримку України з боку НАТО. Також делегація віддала шану загиблим за Україну біля Стіни пам’яті в Києві.

Драгоне і Драпатий
Фото: X Джузеппе Каво Драгоне
Драгоне і Драпатий

Фото: X Джузеппе Каво Драгоне

Фото: X Джузеппе Каво Драгоне

  • Візит Військового комітету НАТО в Україну головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий анонсував у серпні 2026 – після першої зустрічі з адміралом Драгоне. Востаннє такий візит був ще вісім років тому. 
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