Перший за 8 років візит: Військовий комітет НАТО відвідав Київ і зустрівся з Драпатим

Військовий комітет НАТО на чолі з адміралом Джузеппе Каво Драгоне напередодні – 6 жовтня - відвідав Київ. До складу делегації увійшли 32 військові представники країн Альянсу.
Про це Драгоне повідомив у соцмережі X.
Під час візиту представники НАТО зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Сторони обговорили військові пріоритети України та отриманий під час війни досвід, який може допомогти Альянсу посилити готовність до нинішніх і майбутніх загроз.
Адмірал Драгоне наголосив, що візит мав підтвердити незмінну підтримку України з боку НАТО. Також делегація віддала шану загиблим за Україну біля Стіни пам’яті в Києві.
- Візит Військового комітету НАТО в Україну головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий анонсував у серпні 2026 – після першої зустрічі з адміралом Драгоне. Востаннє такий візит був ще вісім років тому.