Перший за 8 років візит: Військовий комітет НАТО відвідав Київ і зустрівся з Драпатим

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Військовий комітет НАТО на чолі з адміралом Джузеппе Каво Драгоне напередодні – 6 жовтня - відвідав Київ. До складу делегації увійшли 32 військові представники країн Альянсу.

Про це Драгоне повідомив у соцмережі X.

Під час візиту представники НАТО зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Сторони обговорили військові пріоритети України та отриманий під час війни досвід, який може допомогти Альянсу посилити готовність до нинішніх і майбутніх загроз.

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Адмірал Драгоне наголосив, що візит мав підтвердити незмінну підтримку України з боку НАТО. Також делегація віддала шану загиблим за Україну біля Стіни пам’яті в Києві.

Фото: X Джузеппе Каво Драгоне Драгоне і Драпатий

Фото: X Джузеппе Каво Драгоне

Фото: X Джузеппе Каво Драгоне