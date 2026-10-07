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ДБР нагадало, кому потрібно повідомляти про корупцію

У Бюро також розповіли, як саме розподіляється підслідність між ДБР, НАБУ та Нацполом. 

ДБР нагадало, кому потрібно повідомляти про корупцію
Ілюстративне фото
Фото: evplanet.org

Державне бюро розслідувань за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні продовжує антикорупційну кампанію. 

Про це повідомила пресслужба ДБР і нагадала, як визначити, до якого правоохоронного органу треба повідомляти про корупційне правопорушення.

"ДБР, НАБУ чи Національна поліція? На перший погляд, один і той самий вид кримінального правопорушення може бути підслідним різним органам. Зрозуміти, куди звертатися, допоможуть кілька критеріїв", - йдеться в повідомленні. 

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Такими критеріями названо:

  • Суб’єкт: хто саме вчинив правопорушення – посада та статус особи;
  • Суть: яке саме правопорушення вчинено – категорія та стаття ККУ;
  • Масштаб: розмір неправомірної вигоди або завданої шкоди – у визначених законом випадках.

ДБР також пояснило, як саме розподіляється підслідність між ДБР, НАБУ та Національною поліцією, а також - про офіційні канали повідомлення про корупційні правопорушення.

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Що відомо про Інститут викривачів корупції в Україні?

Нагадаємо, що в Україні з 2014 року запровадили Інститут викривачів, коли парламент ухвалив базовий закон про боротьбу з корупцією. З 2020 року його удосконалили: викривач отримав більше гарантій і може претендувати на 10% винагороди, якщо є відповідне судове рішення. НАБУ також обіцяло покращити систему захисту викривачів корупції.

Перший випадок винагороди за повідомлення про корупцію стався восени 2023 року - Вищий антикорупційний суд ухвалив компенсувати виплату винагороди "агентові НАБУ". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Викривачі корупції: як це працює". Також читайте про те, як стати викривачем корупції.

6 вересня 2023 року НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції. Цей ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях або структурах. Інформація, зазначена у повідомленні, одразу надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам з питань запобігання та виявлення корупції. На початку року до Порталу додали Міністерство оборони. А в лютому НАЗК підключило до Порталу ще 144 організації - доступ до ресурсу отримали 17 міністерств, 18 ОВА, 4 обласних і 7 міських рад.

У жовтні 2024 року НАЗК вперше виплатило гроші викривачу корупції. Гроші отримав військовослужбовець Андрій Бойко, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

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