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Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року та запровадила нову умову

Якщо в Україні на людину поширюється військовий обов’язок, вона має надати підтвердження його виконання.

Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року та запровадила нову умову
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Український центр

Уряд Литви продовжив до 4 березня 2028 року тимчасовий захист для людей, які виїхали з України через війну. Водночас для частини заявників запровадили нову умову: якщо в Україні на людину поширюється військовий обов’язок, вона має надати підтвердження його виконання.

Про це пише LRT.

Вимога не стосуватиметься людей, які отримали тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС до 4 серпня 2026 року та безперервно зберігають цей статус. 

Виняток також передбачили для тих, хто до цієї дати подав у Литві заяву на тимчасовий захист, але рішення за нею ще не ухвалили.

Підтвердити виконання військового обов’язку можна буде, зокрема, документом про законний перетин українського кордону під час виїзду, відміткою в паспорті або офіційним документом про звільнення від військового обов’язку чи його виконання.

Після змін дозволи на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту видаватимуть або продовжуватимуть до 4 березня 2028 року. Раніше вони були чинними до 4 березня 2027 року. 

  • За даними литовського Міграційного департаменту, станом на 6 вересня чинні дозволи на проживання мали 52 052 людини.
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