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«Амадока» Софії Андрухович вийшла в перекладі литовською мовою

Роман розповідає про чоловіка, який втратив памʼять внаслідок поранення під час російсько-української війни.

CultHub
«Амадока» Софії Андрухович вийшла в перекладі литовською мовою
Литовський переклад книги "Амадока" Софії Андрухович
Фото: www.lnb.lt

Роман «Амадока» про російсько-українську війну Софії Андрухович опублікували в перекладі литовською мовою. Про це повідомляє Центр науки та енциклопедичного видавництва Литовської національної бібліотеки імені Мартінаса Мажвідаса.

За описом, герой «Амадоки» понівечений до невпізнаваності в одній із гарячих точок на Сході України, який дивом залишився живим. Важкі травми, яких він зазнав, призвели до повної втрати пам’яти: чоловік не пам’ятає ні свого імени, ні звідки походить, не пригадує жодної близької людини, жодного фрагмента свого попереднього життя. Його віднаходить жінка, любов і терпіння якої сягають найглибших пластів забуття і спогадів, поєднують розрізнені клапті понівеченої свідомості та зшивають докупи спільну історію. Амадока – найбільше в Європі озеро, розташоване на території сучасної України, вперше згадане Геродотом і впродовж кількох століть відтворюване на мапах середньовічними картографами до раптового і цілковитого зникнення. Роман має на меті порушити питання того, яким чином безслідно випаровуються великі озера, як зникають цілі світи, цілі культури – і що залишається натомість.

Литовський переклад здійснила Зіта Марєнє. Роман опублікував Центр науки та енциклопедичного видавництва Литовської національної бібліотеки імені Мартінаса Мажвідаса, який назвав книгу одним із найвизначніших творів сучасної української літератури, що досліджує теми індивідуальної та колективної памʼяті. 

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«Це монументальна книга, в центрі якої – пошук людської ідентичності, травми, нашарування історії та вплив минулого на сьогодення», – зазначає Центр науки та енциклопедичного видавництва Литовської національної бібліотеки імені Мартінаса Мажвідаса.

Литовське видання частково профінансував Український інститут книги.

В Україні книгу опублікувало «Видавництво Старого Лева» у 2020 році. 

Нагадаємо у 2023 році за «Амадоку» Андрухович отримала премію імені Шалом Алейхема, яку присуджують за популяризацію духовно-культурних надбань українського та єврейського народів, а у 2025 – Міжнародну літературну премію Культурного центру та Міського театру Стокгольма.

Про Софію Андрухович:

  • українська письменниця, перекладачка та публіцистка;
  • серед інших робіт Андрухович – «Фелікс Австрія», «Сьомга», «Сузір'я Курки» (у співавторстві з Мар'яною Прохасько), «Катананхе» та інші;
  • лавреатка низки відзнак, зокрема, літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського, «ЛітАкцент року», «Книга року-BCC» та інших.

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