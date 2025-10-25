Що не так з мобілізацією
Софія Андрухович стала лавреаткою Міжнародної літературної премії Стокгольма

Софія Андрухович отримала нагороду на перший том шведського видання "Амадоки".

CultHub
Софія Андрухович стала лавреаткою Міжнародної літературної премії Стокгольма
Фото: з сайту Видавництва Старого Лева

Українська письменниця, перекладачка й публіцистка Софія Андрухович та перекладач Нільс Гокансон стали лавреатами Міжнародної літературної премії Культурного центру та Міського театру Стокгольма. Про це повідомляє Sweden Herald.

Премією відзначили перший том шведського видання роману “Амадока”, який у Швеції вийшов у двох частинах у видавництві Albert Bonniers Förlag — Amadoka I (2024) та Amadoka II (2025). Дизайн обкладинки створили у Trine + Kim designstudio.

Як зазначило журі, Софія Андрухович «береться за вражаюче завдання — показати болісну сучасну історію України через людей, їхні фрагментовані та ненадійні спогади й фантастичні оповіді».

Переклад роману Нільса Гокансона відзначено за «майже моторошно інтуїтивну шведську мову».

«Ця нагорода має велике значення, адже вона привертає увагу до України — до її мови, літератури та живої культури, яка продовжує існувати, говорити й бути видимою навіть у складні часи», — зазначила Софія Андрухович.

Українською роман «Амадока» вийшов у 2020 році у Видавництві Старого Лева.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
