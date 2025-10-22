Бюджет-2026 передбачає збільшення фінансування на сферу культури

Бюджет-2026, який сьогодні у першому читанні ухвалила Верховна Рада, передбачає збільшення фінансування на сферу культури, повідомила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп Євгенія Кравчук.

“Попри те, що це бюджет воєнного часу з пріоритетом на оборону (2,8 трлн грн + 6,5% у порівнянні з 2025 роком), важливо проаналізувати, як фінансуватиметься наш культурний напрямок”, – написала Кравчук.

Позитивні зміни та збільшення фінансування:

Новий масштабний проєкт: +4 млрд грн виділено на програму президента «1000 годин українського контенту». Від Мінкульту очікують прозорого механізму розподілу цих коштів у співпраці з УКФ, Держкіно та Інститутом книги.

Український культурний фонд (УКФ): Фінансування зросло до 410,9 млн грн (у 2025 було 250,7 млн).

Інститут книги: Отримає 284,9 млн грн (+5 млн), а також зможе використовувати невикористані кошти з програми «єКнига».

Культурна дипломатія (Український інститут): 108,6 млн грн, що більше за попередній рік.

Національні театри та музеї: Отримають значну підтримку – 1,36 млрд грн та 1,32 млрд грн відповідно.

Суспільний мовник: Рекордний бюджет за останні роки – 2,47 млрд грн, що дозволить розвивати нові проєкти, як-от застосунок із контентом для дітей «Бробакс» та гіперлокальну мережу кореспондентів.

Під час доопрацювання в Бюджетному комітеті вдалося збільшити фінансування Національного заповідника «Софія Київська» на 31,8 млн гривень і додати 33,4 млн гривень на заходи зі збереження памʼяті про російську-українську війну (Маршрути памʼяті).

Що викликає занепокоєння у Кравчук:

Інститут національної пам’яті: Бюджет у 73,3 млн грн є недостатнім навіть для реалізації поточних міжнародних проєктів.

Інститут книги: Знову не передбачено субвенції на компенсацію оренди книгарням. Це створює серйозну загрозу закриття книгарень у 2026 році.

ДЕСС: Фінансування Державної служби з етнополітики та свободи совісті залишилось без змін (64 млн грн), хоча потребує збільшення.

Держкіно 204.4 мільйона, що не покриває ні нових потреб, ні боргів, ні нормального функціонування інституції.

“Висновок: Бачимо суттєвий крок уперед у створенні нового українського контенту, але водночас є ризики для збереження пам'яті та інфраструктури книжкового ринку. Дискусія буде тривати”, – написала Кравчук.