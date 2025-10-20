В Ірландії презентували фільм Sanatorium про життя українського курорту Куяльник під час війни

19 жовтня на Kerry International Film Festival в Ірландії відбулася прем’єра ірландського фільму «Sanatorium», який розповідає про життя українського курорту Куяльник у час повномасштабної війни.

Хоча війна присутня у фільмі — у розмовах героїв, звуках повітряних тривог і телевізійних репортажах — головна увага зосереджена на людях, які продовжують жити, планують дітей, шукають кохання, відновлюються після поранень і втрат близьких. Стрічка сповнена гумору й оптимізму, що робить її особливою на тлі багатьох трагічних історій останніх років.

Фото: фото організаторів команда фільму та організатори прокату

«Такий фільм був потрібен українцям, бо все, що ми показували тут у Керрі останні три роки, було дуже трагічним і болючим. Sanatorium став ніби лікувальною гряззю Куяльнику для сердець людей — трохи їх прогрів», — зазначила організаторка показу Наталя Красненкова.

Автори подякували Kerry International Film Festival за перший успішний досвід колаборації й висловили готовність продовжувати співпрацю. Також слова вдячності пролунали на адресу Embassy of Ukraine to Ireland та пані посла Лариси Герасько — за постійну підтримку українських культурних проєктів в Ірландії. На показі був присутній режисер Gar O'Rourke, за відгуками глядачів він зміг передати особливий український гумор в кіно.