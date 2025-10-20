Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаКультура

В Ірландії презентували фільм Sanatorium про життя українського курорту Куяльник під час війни

Стрічку показали в рамках фестивалю Kerry International Film Festival

CultHub
В Ірландії презентували фільм Sanatorium про життя українського курорту Куяльник під час війни
Фото: фото організаторів

19 жовтня на Kerry International Film Festival в Ірландії відбулася прем’єра ірландського фільму «Sanatorium», який розповідає про життя українського курорту Куяльник у час повномасштабної війни.

Хоча війна присутня у фільмі — у розмовах героїв, звуках повітряних тривог і телевізійних репортажах — головна увага зосереджена на людях, які продовжують жити, планують дітей, шукають кохання, відновлюються після поранень і втрат близьких. Стрічка сповнена гумору й оптимізму, що робить її особливою на тлі багатьох трагічних історій останніх років.

команда фільму та організатори прокату
Фото: фото організаторів
команда фільму та організатори прокату

«Такий фільм був потрібен українцям, бо все, що ми показували тут у Керрі останні три роки, було дуже трагічним і болючим. Sanatorium став ніби лікувальною гряззю Куяльнику для сердець людей — трохи їх прогрів», — зазначила організаторка показу Наталя Красненкова.

Автори подякували Kerry International Film Festival за перший успішний досвід колаборації й висловили готовність продовжувати співпрацю. Також слова вдячності пролунали на адресу Embassy of Ukraine to Ireland та пані посла Лариси Герасько — за постійну підтримку українських культурних проєктів в Ірландії. На показі був присутній режисер Gar O'Rourke, за відгуками глядачів він зміг передати особливий український гумор в кіно.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies