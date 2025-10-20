У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаБлогиБлог видавництва Stretovych

Уривок із книги «Пʼята Фігура» Робертсона Девіса

Один із центральних класиків канадської прози, Робертсон Девіс — романіст, драматург і блискучий есеїст, чиє ім’я насамперед пов’язують із «Дептфордською трилогією».

Роман «П’ята фігура», що нещодавно перекладений у видавництві Stretovych, відкриває цю трилогію і вибудуваний як інтелектуальна сповідь оповідача-історика, який повертається до витоків власної біографії, аби зрозуміти роль випадку, провини й відповідальності у формуванні людської долі. Сюжет рушає з нібито дрібної події — підліткова сніжка, що спричиняє низку наслідків і назавжди переплітає життя трьох дітей із маленького містечка. Поєднуючи провінційну хроніку з міфопоетикою, іронічний реалізм із юнгіанською символікою, Девіс створює такий текст, в якому таємниця розкривається не стільки у фактах, скільки в пам’яті.

Публікуємо уривок із книги.

Мій зв’язок із місис Демпстер, що тривав усе життя, почався о 17:58, 27 грудня 1908 року — мені тоді було десять років і сім місяців.

Я можу датувати цю подію з такою точністю, бо у той день катався на санчатах зі своїм одвічним другом і ворогом Персі Бойдом Стонтоном, і ми сварилися, бо ж його чудові нові санчата, подаровані на Різдво, відставали від моїх старих. У наших краях ніколи сильно не сніжило, а втім, того Різдва насипало достатньо, щоби майже повністю вкрити найвищі сухі травинки у полях; високі полози й дурнувате кермо його санчат у такому глибокому снігу поводилися незграбно й застрягали, а мої низенькі й старі були ладні й по траві без снігу ковзати.

Той день видався для нього принизливим, а принижений Персі починав мститися. Завдяки заможним батькам одяг у нього був справним, а рукавиці — шкіряними, ще й з крамниці в місті, тоді як мої вовняні зв’язала мати; тож було геть неправильно, що його розкішні санчата не могли обігнати мої, і коли ця несправедливість стала очевидна, Персі роздратувався. Він зневажливо відгукнувся про мої санчата, пирхнув на мої в’язані рукавиці, а тоді й узагалі сказав, що його батько кращий за мого. Замість врізати йому — а з цього почалася би бійка, яка цілком могла закінчитися нічиєю, а то й моєю поразкою, — я сказав: ну й добре, я пішов додому, а він може лишатися в полі сам. Це було винахідливо з мого боку, бо ж я знав, що вечеря вже близько, а в нас було заведено нікому й ніколи до столу не запізнюватися. Таким чином я дотримувався домашнього правила і водночас лишав Персі ні з чим.

Тож я пішов назад до селища, а він — слідом за мною, вигадуючи все нові образи. Дражнився, що я не йду, а гойдаюся, як стара корова; моя вовняна шапка — блазнювата понад міру; дупа у мене величезна й хилитається з кожним кроком — і так далі й у тому ж дусі, бо уява в Персі була не надто багата. Я не відповідав, бо знав, що це йому дошкуляє більше за будь-які взаємні образи, і з кожним новим вигуком він ганьбиться все більше.

Наше селище було таким маленьким, що починалося одразу ж, без шляхетної передмови околиць. Набираючи швидкість, я помчав вулицею: перед тим напоказ глянув на новенький доларовий годинник, теж отриманий на Різдво (у Персі годинник був, але надто хороший, тож носити його не дозволяли), і побачив на ньому 5:57 — тільки й вистачить часу забігти додому, вимити руки з гучним хлюпанням, як подобалося моїм батькам, і рівно о 6:00 сісти на своє місце за столом, схиливши голову в молитві. Персі на той час уже зовсім оскаженів, і я розумів, що зіпсував йому вечерю, а то й увесь вечір. А потім сталося непередбачуване.

Вулицею попереду мене йшли превелебний Амаса Демпстер з дружиною; він тримав її попід руку і горнувся до неї у звичний спосіб, наче оберігав. Я звик до цієї картини, бо ж вони завжди прогулювалися о цій порі, коли опускалися сутінки і більшість селян сідала вечеряти: місис Демпстер була при надії, а у нашому селищі вагітні жінки зазвичай не розгулюва ли вулицями, якщо вони посідали вагоме місце в суспільстві, як-от дружина баптистського священника. Персі час від часу кидався у мене сніжками — і жодного разу не влучив, бо я вчасно пригинався: у мене було істинно хлопчаче чуття на сніжки, і я добре знав Персі. Я був упевнений, що він спробує востаннє принизливо зацідити мені межи лопатками, перш ніж я зникну за дверима будинку. Тож я швидко — не бігом, але й не барячись — обігнав Демпстерів саме тоді, коли Персі жбурнув сніжку, і та влучила місис Демпстер у потилицю. Вона скрикнула й ковзнула на землю, чіпляючись за чоловіка; і він встиг би її підхопити, якби одразу ж не озирнувся на того, хто ту сніжку кинув.

Я збирався чкурнути до будинку, але рознервувався: ніколи до того не чув, щоб дорослі кричали від болю, і звук цей видався мені жахливим. Падаючи, вона нервово розридалася, і от уже лежала на землі, а чоловік опустився поруч із нею на коліна, обіймав і говорив до неї ніжно, що було дуже дивно й ніяково для мене, бо я ніколи не чув, щоб одружені — або й будь-які інші — люди так безсоромно виражали свою любов. Я розумів, що спостерігаю справжню «сцену», а батьки завжди застерігали мене від сцен, бо ж це серйозне порушення правил пристойності. Я витріщався на них, а тоді містер Демпстер мене помітив.

— Данні, — мовив він (а я й не знав, що він знає моє ім’я), — позич свої санчата — відвезти дружину додому.

Мене сповнювали провина й каяття, бо я знав, що сніжка призначалася мені, але Демпстери, схоже, взагалі про це не думали. Пастор підняв дружину, що було неважко — вона була мініатюрною жінкою, схожою на підлітку, — поклав на санчата, і поки я тягнув їх до дому Демпстерів, він ішов поряд, незграбно нахилившись до неї, підтримував і белькотів ніжні й підбадьорливі слова, бо вона ридала, наче дитина.

Видавництво Stretovych Видавництво Stretovych
Теми: ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies