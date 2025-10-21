Звання Європейської столиці культури-2030 отримало чорногорське місто Никшич

21 жовтня у Брюсселі оголосили фінальні результати конкурсу «Європейська столиця культури 2030». Перемогу отримав Никшич, Чорногорія, змагаючись у фіналі зі Львовом.

“Гадаю, для рішення журі фактор безпеки був вирішальним, – прокоментував мер Львова Андрій Садовий. – Але те, що ми пройшли цей шлях, що ми подали цю заявку – це вже і є наша перемога. Статус Молодіжної столиці культури Львів отримав з третього разу. Тому працюємо далі."

Концепція конкурсної заявки Львова — «Відповідальність бути» (Responsibility to Be). “Ця ідея народилася з українського контексту — досвіду загроженості, втрат, розірваних зв’язків, а водночас — гідності та солідарності. Львів розглядає культуру як силу, яка може відновлювати, пам’ятати, дбати і уявляти майбутнє,” – йдеться у коментарі до заявки.

Створення заявки координував Інститут стратегії культури на чолі з його директоркою Юлією Хомчин. До створення заявки долучилися, зокрема, дослідник у Центрі міської історії Богдан Шумилович, (артистичний директор програми), поет і музикант Григорій Семенчук (програмний директор), директор America House Lviv Володимир Бєглов (координатор напряму роботи з аудиторіями), Алевтина Кахідзе (авторка ілюстрацій до заявки). Партнерами виступили Український інститут та міська влада Львова. У презентації заявки також взяли участь мер Львова Андрій Садовий, заступниця міністерки культури Галина Григоренко, директор УІ Володимир Шейко.

Крім Никшича, Європейською столицею культури-2030 стане бельгійське місто Левен (Лувен), воно змагалось з іншими бельгійськими містами Брюгге, Гентом, Кортрейком, Намуром та Моленбеком. Ще одного фіналіста визначать у грудні 2025 – ним стане одне з кіпрпіотських міст, Ларнака або Лімасол.

