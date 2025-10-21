Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
ГоловнаКультура

Звання Європейської столиці культури-2030 отримало чорногорське місто Никшич

Із Никшичем змагався Львів. Українське місто вперше взяло участь у цьому конкурсі.

Звання Європейської столиці культури-2030 отримало чорногорське місто Никшич
оголошення переможця конкурсу
Фото: LB.ua

21 жовтня у Брюсселі оголосили фінальні результати конкурсу «Європейська столиця культури 2030». Перемогу отримав Никшич, Чорногорія, змагаючись у фіналі зі Львовом.

“Гадаю, для рішення журі фактор безпеки був вирішальним, – прокоментував мер Львова Андрій Садовий. – Але те, що ми пройшли цей шлях, що ми подали цю заявку – це вже і є наша перемога. Статус Молодіжної столиці культури Львів отримав з третього разу. Тому працюємо далі."

Концепція конкурсної заявки Львова — «Відповідальність бути» (Responsibility to Be). “Ця ідея народилася з українського контексту — досвіду загроженості, втрат, розірваних зв’язків, а водночас — гідності та солідарності. Львів розглядає культуру як силу, яка може відновлювати, пам’ятати, дбати і уявляти майбутнє,” – йдеться у коментарі до заявки.

Створення заявки координував Інститут стратегії культури на чолі з його директоркою Юлією Хомчин. До створення заявки долучилися, зокрема, дослідник у Центрі міської історії Богдан Шумилович, (артистичний директор програми), поет і музикант Григорій Семенчук (програмний директор), директор America House Lviv Володимир Бєглов (координатор напряму роботи з аудиторіями), Алевтина Кахідзе (авторка ілюстрацій до заявки). Партнерами виступили Український інститут та міська влада Львова. У презентації заявки також взяли участь мер Львова Андрій Садовий, заступниця міністерки культури Галина Григоренко, директор УІ Володимир Шейко.

Крім Никшича, Європейською столицею культури-2030 стане бельгійське місто Левен (Лувен), воно змагалось з іншими бельгійськими містами Брюгге, Гентом, Кортрейком, Намуром та Моленбеком. Ще одного фіналіста визначать у грудні 2025 – ним стане одне з кіпрпіотських міст, Ларнака або Лімасол.

Що відомо про конкурс «Європейські столиці культури»:

  • ініціатива з’явилася в 1985 році; 
  • на сьогодні це звання отримали понад 60 міст Європейського Союзу та за його межами;
  • мета – підкреслити багатство та різноманітність культур у Європі; відзначити культурні особливості, спільні для європейців; посилити відчуття приналежності європейських громадян до спільного культурного простору; сприяти внеску культури в розвиток міст;
  • у 2025 році маємо дві Європейські столиці культури: Хемніц (Німеччина) і Нова Гориця (Словенія).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies