«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаКультура

В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні

Цьогоріч, за приблизними дослідженнями норвезької сторони минуло 1000 років з дня народження королеви

CultHub
В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні

В Осло відкривають пам’ятник Єлизаветі Ярославні — доньці Ярослава Мудрого, відомій у Скандинавії як Елісів із Києва (Elisiv of Kyiv), королеві Норвегії. Цього року в Норвегії відзначають 1000 років із дня її народження.

Єлизавета вийшла заміж за Гаральда Суворого, який згодом став королем Норвегії. За скандинавськими саґами, перед тим як повернутися на батьківщину і посісти трон, Гаральд певний час жив при дворі Ярослава Мудрого в Києві та служив у Варязькій гвардії у Константинополі. У переказах збереглися вірші, які він складав на честь своєї нареченої.

Пам’ятник має назву «Вартова золотої обручки» — ця тема взята саме із саґ. Скульптура являє собою гранітний камінь із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце стоїть у напрямку на Київ (азимут 121,5°), у прорізі з’являється «золоте кільце» світла.

творчиня пам'ятника
творчиня пам'ятника

Авторкою пам’ятника є данська мисткиня Сідсел Бонде, яка перемогла у відкритому конкурсі. За умовами відбору, монумент мав гармонійно вписатися у простір площі, бути не вищим за один метр і виконаним із матеріалів, стійких до кліматичних умов Норвегії.

Підготовка до встановлення тривала кілька років.

Норвегія святкує тисячоліття від народження Єлизавети саме зараз, тоді як Україна вже відзначила його у 2022 році, коли Національний банк випустив пам’ятну монету. Точна дата народження доньки Ярослава Мудрого невідома, але норвезькі історики орієнтуються на 1025 рік — приблизний час, визначений від дати її шлюбу з Гаральдом Суворим. Історія Єлизавети з Києва — спільна сторінка українсько-норвезької та європейської історії. Для істориків обох країн це може бути пое для спільного конценсусу. аби відзначити дату разом. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies