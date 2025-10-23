В Осло відкривають пам’ятник Єлизаветі Ярославні — доньці Ярослава Мудрого, відомій у Скандинавії як Елісів із Києва (Elisiv of Kyiv), королеві Норвегії. Цього року в Норвегії відзначають 1000 років із дня її народження.

Єлизавета вийшла заміж за Гаральда Суворого, який згодом став королем Норвегії. За скандинавськими саґами, перед тим як повернутися на батьківщину і посісти трон, Гаральд певний час жив при дворі Ярослава Мудрого в Києві та служив у Варязькій гвардії у Константинополі. У переказах збереглися вірші, які він складав на честь своєї нареченої.

Пам’ятник має назву «Вартова золотої обручки» — ця тема взята саме із саґ. Скульптура являє собою гранітний камінь із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце стоїть у напрямку на Київ (азимут 121,5°), у прорізі з’являється «золоте кільце» світла.

творчиня пам'ятника

Авторкою пам’ятника є данська мисткиня Сідсел Бонде, яка перемогла у відкритому конкурсі. За умовами відбору, монумент мав гармонійно вписатися у простір площі, бути не вищим за один метр і виконаним із матеріалів, стійких до кліматичних умов Норвегії.

Підготовка до встановлення тривала кілька років.

Норвегія святкує тисячоліття від народження Єлизавети саме зараз, тоді як Україна вже відзначила його у 2022 році, коли Національний банк випустив пам’ятну монету. Точна дата народження доньки Ярослава Мудрого невідома, але норвезькі історики орієнтуються на 1025 рік — приблизний час, визначений від дати її шлюбу з Гаральдом Суворим. Історія Єлизавети з Києва — спільна сторінка українсько-норвезької та європейської історії. Для істориків обох країн це може бути пое для спільного конценсусу. аби відзначити дату разом.