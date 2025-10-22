Ексдиректора «Молодого театру» арештували без права на заставу

Печерський районний суд Києва взяв під варту колишнього директора «Молодого театру» та викладача університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у систематичних сексуальних злочинах проти студенток.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, підозрюваного триматимуть під вартою до 25 грудня без можливості внесення застави.
Йому 21 жовтня повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу — ч. ч. 2, 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. ч. 1, 2 ст. 153 (сексуальне насильство). Серед потерпілих — неповнолітні студентки.
За словами заступниці Генерального прокурора Марії Вдовиченко, це перша справа в історії України, коли випадки сексуальних домагань у закладі освіти доведені до рівня реального розслідування та оголошення підозри.
«Ми маємо свідчення постраждалих і ґрунтовні докази, що лягли в основу підозри. За показами студенток, підозрюваний змушував їх до сексуальних стосунків, використовуючи своє становище, довіру та залякування», — зазначила Вдовиченко.
За її словами, викладач публічно принижував тих, хто відмовлявся від його вимог — не допускав до вистав, погрожував виключенням із вишу та блокував кар’єру в театрі.
Справа Андрія Білоуса
- У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки, після чого почали збирати їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
- В університеті Білоуса відсторонили від викладання. А українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту з боку художнього керівника.
- 14 березня Андрій Білоус повернувся до роботи в Молодому театрі, і там навіть анонсували виставу за його режисури. В спілкуванні з lb.ua акторка театру, Анна-Марія Баранова, повідомила, що Білоус був відсторонений на один місяць за власною ж заявою. 14 березня цей місяць завершився. Вона зазначила, що на 18 березня запланована зустріч Анжиняка і комісії, а до того моменту Білоус продовжуватиме працювати.
- 18 березня під театром і КМДА влаштували акцію з закликом звільнити Білоуса. Але цього не сталося. Як і звільнення керівника департаменту КМДА, відповідального за продовження роботи Білоусом.
- У травні актори після вистави за режисурою Білоуса звернулися до глядачів зі зверненням. Вони повідомили, що більшість колективу стикалася з харасментом і неетичною поведінкою художнього керівника. Колектив театру не почувався в безпеці. 14 травня Білоус звільнився з театру “за угодою сторін”.
- У вересні повідомлялося, що Білоус став режисером вистави в театрі "Культ".