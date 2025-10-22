Ексдиректора «Молодого театру» арештували без права на заставу

Його триматимуть під вартою до 25 грудня.

Печерський районний суд Києва взяв під варту колишнього директора «Молодого театру» та викладача університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у систематичних сексуальних злочинах проти студенток.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, підозрюваного триматимуть під вартою до 25 грудня без можливості внесення застави.

Йому 21 жовтня повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу — ч. ч. 2, 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. ч. 1, 2 ст. 153 (сексуальне насильство). Серед потерпілих — неповнолітні студентки.

За словами заступниці Генерального прокурора Марії Вдовиченко, це перша справа в історії України, коли випадки сексуальних домагань у закладі освіти доведені до рівня реального розслідування та оголошення підозри.

«Ми маємо свідчення постраждалих і ґрунтовні докази, що лягли в основу підозри. За показами студенток, підозрюваний змушував їх до сексуальних стосунків, використовуючи своє становище, довіру та залякування», — зазначила Вдовиченко.

За її словами, викладач публічно принижував тих, хто відмовлявся від його вимог — не допускав до вистав, погрожував виключенням із вишу та блокував кар’єру в театрі.

Справа Андрія Білоуса