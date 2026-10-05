Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Любко Дереш здійснив тур Бразилією

Автор взяв участь у фестивалях та презентаціях у різних містах країни.

CultHub
Любко Дереш здійснив тур Бразилією
Любко Дереш під часу туру Бразилією
Фото: Facebook Українського інститут

Любко Дереш провів серію зустрічей у Бразилії. Маршрут автора охопив кілька міст, серед яких Рібейран-Прету, Сан-Паулу, Салвадор, Ріо-де-Жанейро, Курітібу, Іраті та Прудентополіс. Про це повідомляє Український інститут, який підтримав втілення проєкту разом із іншими українськими та бразильськими культурними й академічними інституціями та партнерами.

Програма Дереша розпочалася 3 вересня в Рібейран-Прету з відкриття української книжкової полички в бібліотеці юридичного факультету Університету Сан-Паулу (USP). Того ж дня автор взяв участь у публічній зустрічі в межах Міжнародного книжкового ярмарку Рібейран-Прету.

5 вересня письменник взяв участь у Міжнародній книжковій бієнале Сан-Паулу – одній із найбільших книжкових подій Бразилії. У дискусії «Світ у війні» разом із Патрісією Еспіріту Санту та Енріке Сімерманом, модерованій журналістом Жамілом Шаде, він говорив про культурну й гуманітарну ситуацію в Україні та виклики, які постають перед українською культурою під час російської агресії.

Реклама

У Салвадорі Любко Дереш долучився до Днів українського кіно в Ґете-Інституті, де разом із кінопродюсеркою Олександрою Костіною говорив про роль культури під час війни. Також він провів лекцію для студентів перекладацького напряму Федерального університету Баїї (UFBA), присвячену інтерсеміотичному перекладу на прикладі роману «Погляд Медузи».

У Ріо-де-Жанейро відбулися зустрічі в Федеральному університеті Ріо-де-Жанейро (UFRJ), присвячені спадщині українсько-бразильської письменниці Віри Вовк та можливостям роботи з її архівами. Серед нових ідей – створення лялькової вистави за мотивами її драматичних творів у співпраці зі Львівським театром ляльок. Окремо відбулася дискусія після показу «Тіней забутих предків» Сергія Параджанова, а також презентація роману «Там, де вітер» у книгарні Janela.

Наступна частина програми пройшла в Курітібі, Іраті та Прудентополісі. Любко Дереш провів лекції для студентів FASBAM, Університету штату Парана та Unicentro, присвячені читанню, сучасній українській літературі та культурі під час війни. Під час зустрічей також обговорювали російську пропаганду та способи протидії їй.

Українські книжки й переклади були передані бібліотекам університетів та культурних установ: примірники роману «Там, де вітер» – FASBAM, Unespar, Unicentro та іншим бібліотекам, а переклади поезії Максима Кривцова «Вірші з бійниці» – бібліотекам в Іраті, Прудентополісі, FASBAM та Музею тисячоліття України.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies