Любко Дереш здійснив тур Бразилією

Любко Дереш провів серію зустрічей у Бразилії. Маршрут автора охопив кілька міст, серед яких Рібейран-Прету, Сан-Паулу, Салвадор, Ріо-де-Жанейро, Курітібу, Іраті та Прудентополіс. Про це повідомляє Український інститут, який підтримав втілення проєкту разом із іншими українськими та бразильськими культурними й академічними інституціями та партнерами.

Програма Дереша розпочалася 3 вересня в Рібейран-Прету з відкриття української книжкової полички в бібліотеці юридичного факультету Університету Сан-Паулу (USP). Того ж дня автор взяв участь у публічній зустрічі в межах Міжнародного книжкового ярмарку Рібейран-Прету.

5 вересня письменник взяв участь у Міжнародній книжковій бієнале Сан-Паулу – одній із найбільших книжкових подій Бразилії. У дискусії «Світ у війні» разом із Патрісією Еспіріту Санту та Енріке Сімерманом, модерованій журналістом Жамілом Шаде, він говорив про культурну й гуманітарну ситуацію в Україні та виклики, які постають перед українською культурою під час російської агресії.

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У Салвадорі Любко Дереш долучився до Днів українського кіно в Ґете-Інституті, де разом із кінопродюсеркою Олександрою Костіною говорив про роль культури під час війни. Також він провів лекцію для студентів перекладацького напряму Федерального університету Баїї (UFBA), присвячену інтерсеміотичному перекладу на прикладі роману «Погляд Медузи».

У Ріо-де-Жанейро відбулися зустрічі в Федеральному університеті Ріо-де-Жанейро (UFRJ), присвячені спадщині українсько-бразильської письменниці Віри Вовк та можливостям роботи з її архівами. Серед нових ідей – створення лялькової вистави за мотивами її драматичних творів у співпраці зі Львівським театром ляльок. Окремо відбулася дискусія після показу «Тіней забутих предків» Сергія Параджанова, а також презентація роману «Там, де вітер» у книгарні Janela.

Наступна частина програми пройшла в Курітібі, Іраті та Прудентополісі. Любко Дереш провів лекції для студентів FASBAM, Університету штату Парана та Unicentro, присвячені читанню, сучасній українській літературі та культурі під час війни. Під час зустрічей також обговорювали російську пропаганду та способи протидії їй.

Українські книжки й переклади були передані бібліотекам університетів та культурних установ: примірники роману «Там, де вітер» – FASBAM, Unespar, Unicentro та іншим бібліотекам, а переклади поезії Максима Кривцова «Вірші з бійниці» – бібліотекам в Іраті, Прудентополісі, FASBAM та Музею тисячоліття України.