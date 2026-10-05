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Конкурс молодих художників МУХі 2026 оголосив переможців

Роботи фіналістів можна побачити на виставці в Promprylad Art Center в Івано-Франківську до 2 грудня.

Території культури
Конкурс молодих художників МУХі 2026 оголосив переможців
Виставка фіналістів МУХІ-2026 в Promprylad Art Center
Фото: Promprylad Art Center

Конкурс молодих художниць і художників МУХі 2026 підбив підсумки. Переможницею стала Дар’я Молокоєдова, призерами — Дмитро Купріян та Ельза Губанова. 

Переможниця отримає 70 000 грн, кураторську підтримку, сертифікат і статуетку авторства Павли Нікітіної, переможниці премії МУХі 2021. Призери отримають по 30 000 грн та кураторську підтримку.

Дар'я Молокоєдова — мультимедійна художниця, народилася в Краматорську (Донецька область). З 2023 року живе та працює в Києві. У межах виставки премії МУХі 2026 мисткиня представила інсталяцію «Моє життя — руїни». Центральним елементом роботи є серія її псевдовітражів із битого скла з мотивами троянд. Перша версія цього проєкту була реалізована як site-specific інсталяція — у березні 2026 року художниця інтегрувала свої квіткові вітражі у простір занедбаної теплиці на території колишнього муніципального квіткового господарства в парку «Залізна Вода» у Львові. 

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Дмитро Купріян (Київ/Суми) — митець, військовослужбовець. Працює з темами насильства, жорстокості та війни. На виставці МУХі 2026 митець представив свій проєкт «Рядно». Робота виконана із текстилю, зшитого з клаптів, якими побратими Дмитра чистили зброю, і є метафорою братерства, що утворюється між військовими. 

Ельза Губанова — мисткиня та кураторка з Одеси. Живе й працює в Лейпцигу, де також навчається в Лейпцизькій Академії мистецтв у класі Expanded Cinema. Відеоінсталяція «Земля вібрує від ударних хвиль, і хвилі вдаряють їхні тіла», представлена на виставці МУХі 2026, постала з матеріалу, знятого в процесі роботи над короткометражним фільмом «Чорні Води», в якому мисткиня розглядає середовище Чорного моря як пошкоджену екосистему та простір несвідомого.

Рішення про переможницю та призерів ухвалювали експертки та експерти міжнародного журі конкурсу, до якого увійшли:

  • Лоренцо Бальбі (Італія) — директор MAMbo – Museum of Modern Art of Bologna, керівник департаменту сучасного та модерного мистецтва Міських музеїв Болоньї та президент AMACI.
  • Марина Гуц (Україна) — засновниця конкурсу МУХі, кураторка виставок сучасного мистецтва;
  • Рей Джонс (Велика Британія) — мисткиня та дослідниця, учасниця проєктів Royal College of Art, London Design Festival і Barbican Centre, співзасновниця Tool/Toy Project та членкиня керівного комітету OUTPOST Norwich;
  • Пол Гейвуд (Велика Британія) — професор Central Saint Martins (University of the Arts London), співголова National Association for Fine Art Education, академік і практик із міжнародним досвідом у сфері мистецької освіти та міждисциплінарної співпраці;
  • Іса Хо (Тайвань) — мисткиня, що працює з режисованою фотографією та цифровим синтезом;
  • Ксенія Малих (Україна) — кураторка та мистецтвознавиця, програмна директорка Promprylad Art Center;
  • Марія Прошковська (Україна) — художниця, лауреатка конкурсу МУХі 2017.

Вони обирали серед фіналісток та фіналістів конкурсу: Critical Tech Group (Київ), Ельза Губанова (Одеса/Лейпциг), Євсевія Зякіна (Харків), Софія Козлова (Кам’янське/Львів), Дмитро Купріян (Київ/Суми), Аліса Кулеш (Київ/Дюссельдорф), Ірина Лоскот (Харків/Київ), Дарина Мамайсур (Київ/Брюссель), Дар'я Молокоєдова (Краматорськ/Київ), Даша Подольцева та Олексій Шмурак (Київ). 

Роботи фіналісток і фіналістів МУХі 2026 можна побачити на виставці в Promprylad Art Center в Івано-Франківську до 2 грудня. Кураторка виставки — програмна директорка Promprylad Art Center Ксенія Малих.

Виставка фіналістів МУХІ-2026 в Promprylad Art Center
Фото: Promprylad Art Center
Виставка фіналістів МУХІ-2026 в Promprylad Art Center

Виставка фіналістів МУХІ-2026 в Promprylad Art Center
Фото: Promprylad Art Center
Виставка фіналістів МУХІ-2026 в Promprylad Art Center

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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