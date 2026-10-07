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Стрічка «Пасхальний день» Миколи Засєєва змагатиметься за премію «Сезар»

Фільм створений у копродукції України та Франції.

CultHub
Стрічка «Пасхальний день» Миколи Засєєва змагатиметься за премію «Сезар»
Микола Засєєв
Фото: kinowar.com

Короткометражна стрічка «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва, створена у копродукції України та Франції, увійшла до офіційного відбору 52-ї французької кінопремії «Сезар». Це єдина українська робота серед 24 претендентів у категорії найкращого ігрового короткометражного фільму.

Про це йдеться повідомляє Суспільне Культура.

Учасники Французької академії мистецтв та технологій кінематографу голосуванням оберуть чотирьох номінантів. Переможця оголосять 25 лютого 2027 року на церемонії в Парижі.

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«Ми дуже пишаємося, що наш фільм Миколи Засєєва з історією про людяність у країні, яка живе під величезним тиском війни й намагається не втратити себе, був відібраний до шортліста Французької кіноакадемії цього року. Ми бажаємо нашій команді "Пасхального дня" та режисеру ще більшої впізнаваності, уваги та успіху!» — коментують продюсерки стрічки.

За описом, фільм «Пасхальний день» розповідає, як на Великдень у Києві двоє військовослужбовців з територіального центру комплектування Петро й Андрій повільно їдуть вулицями та шукають чоловіків, яких можна призвати на службу. Коли вони стикаються з фрилансером-айтішником Сашком, той має до них два прохання перед тим, як його заберуть, – заїхати до магазину, аби купити корм для кота, та освятити паску.

За словами Засєєва, фільм заснований на реальних подіях та, за первинним задумом, мав би бути комедійним – але цього було недостатньо для вдалого сценарію.

У вересні стрічка увійшла до короткого списку European Film Awards.

У червні фільм отримав нагороду за найкращий європейський фільм в категорії короткометражних фільмів на 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі.

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