Нині стрічка доступна до перегляду в Північній Америці, а незабаром – зʼявиться в Німеччині.

Документальна стрічка «Militantropos» (Мілітантропос) Аліни Горлової, Єлизавети Сміт та Семена Мозгового про трансформацію людської сутності під час війни стала доступною на Amazon Video. Про це повідомляє продакшн-компанія «Табор».

За описом, «Militantropos» фіксує людське буття крізь розбиті російським вторгненням в Україну реалії. Фільм поєднує уривки повсякденного життя, зміненого війною, – тих, хто тікає; тих, хто втрачає все; і тих, хто залишається, аби чинити опір і боротися. Фільм має на меті дослідити, як люди адаптуються до постійної присутності війни, та, як війна поступово стає частиною людського буття.

«Militantropos» створений в копродакшені України (компанія «Табор»), Австрії та Франції.

У коментарі для Lb.ua співрежисерка фільму та співзасновниця «Табор» Сміт повідомила, що нині на стримінговому сервісі стрічка доступна в Північній Америці в оригіналі з англійськими субтитрами, а незабаром – зʼявиться в Німеччині з німецькими субтитрами.

Світова премʼєра фільму «Militantropos» відбулась у рамках паралельної програми «Directors’ Fortnight» (Двотижневик режисерів) Каннського кінофестивалю у 2025 році.