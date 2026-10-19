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Ілюстраторка Марія Різак створила візуальну айдентику для Болонського ярмарку дитячої книги

Для роботи лавреатка Болонської виставки ілюстраторів 2026 вишила шість пейзажів, які лягли в основу дизайну.

CultHub
Ілюстраторка Марія Різак створила візуальну айдентику для Болонського ярмарку дитячої книги
Дизайн для Болонського ярмарку дитячої книги 2027
Фото: bolognachildrensbookfair.com

Українська ілюстраторка Марія Різак створила візуальну айдентику для 64-го Болонського ярмарку дитячої книги (BCBF), що триватиме з 5 до 8 квітня 2027 року. Про це йдеться на сайті ярмарку.

Раніше Різак стала однією з 75 переможців та переможниць 60-ї Болонської виставки ілюстраторів 2026. Нині її обрали серед понад 300 фіналістів виставки для розробки візуальної айдентики BCBF 2027.

Візуальною темою майбутнього ярмарку обрали «Landscape» (Пейзаж) у відповідь на прикордонні конфлікти, що відбуваються по всьому світу. «Пейзаж» має на меті розглядатися в широкому розумінні – як панорами, краєвиди, мальовничі, абстрактні, реалістичні, духовні, сільські, гірські, морські пейзажі, небесні та сезонні.

Різак намалювала шість пейзажів із містом, морем, сільською місцевістю, небом, горами та лісом під час Visual Identity Workshop (Воркшоп із візуальної ідентичності) в Болоньї, який щорічно протягом 11 років проводить італійська дизайн-студія Chialab в рамках ярмарку. Після повернення до України Різак виконала пейзажі в техніці вишивки, які лягли в основу роботи, та надіслала її організаторам ярмарку посилкою.

Шість пейзажів, які вишила українська ілюстраторка Марія Різак для Болонського ярмарку дитячої книги
Фото: bolognachildrensbookfair.com
Шість пейзажів, які вишила українська ілюстраторка Марія Різак для Болонського ярмарку дитячої книги

«Ми розгорнули її й були враженими роботами Марії. Текстури переливаються; пряжа світиться, мерехтить або тьмяніє залежно від інтенсивності та напрямку світла. Шість пейзажів ідеальні! Переплетені, населені, безлюдні, пересічені мостами, дорогами, кораблями та залізницями – саме вони й становитимуть візуальну ідентичність Болонського ярмарку дитячої книги 2027 року!», – йдеться на сайті ярмарку. 

Про Болонський ярмарок дитячої книги:

  • професійний ярмарок дитячих книг, який щорічно проводять в Італії з 1963 року;
  • з 1967 року в рамках ярмарку проводять Болонську виставку ілюстраторів, де представляють роботи ілюстраторів, які відбирає журі;
  • на ярмарку також вручають низку нагород – премію BolognaRagazzi, у чотирьох категоріях (художня література, публіцистична література, нові горизонти (для незахідного світу) та Opera Prima (за дебютні твори). 

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