Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Артем Чех і Ярина Чорногуз зустрілись із читачами в Нідерландах

Тур охопив пʼять міст.

CultHub
Артем Чех і Ярина Чорногуз зустрілись із читачами в Нідерландах
Артем Чех та Ярина Чорногуз під час туру
Фото: Facebook Meridian Czernowitz

З 3 до 7 жовтня в Нідерландах відбувся літературний тур Артема Чеха та Ярини Чорногуз, організований Міжнародною літературною корпорацією Meridian Czernowitz спільно із Ukrainians in the Netherlands Foundation.

Артем Чех представив роман «Ми тебе не чекали», а Ярина Чорногуз – поетичну збірку «Нічийний шафран» у містах Маастрихт, Гарлем, Гаага, Зандам і Зволле. Про це повідомляє Meridian Czernowitz на своїй сторінці у Facebook.

Артем Чех – письменник і військовослужбовець, автор понад п’ятнадцяти книжок, лауреат літературних премій та автор роману «Хто ти такий?», за яким було знято фільм «Я і Фелікс».

Згідно з описом, «Ми тебе не чекали» — роман про самотність, пам’ять і мистецтво. Це історія про нещасливих людей, які відчайдушно шукають любові, та про невидимі ниті, що зв’язують їх із сутінками минулого. І про спробу повернутися з небуття: художник Іван Труш дивом виживає в кривавій бійні на сході України, де гине весь його підрозділ. Проте, опритомнівши в госпіталі, він дізнається з новин, що його теж вважають загиблим, і вирішує нічого не спростовувати, а підхопити запропоновану обставинами гру.

Ярина Чорногуз – поетка, бойова медикиня та операторка БПЛА, лауреатка Шевченківської премії. «Нічийний шафран» – поетична зібрка, що вийшла в 2025 року і містить поетичні свідчення авторки про досвід служби у Збройних силах, життя під час війни. 

Метою туру було поглибити звʼязки із українською спільнотою у Нідерландах. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies