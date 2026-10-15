Артем Чех і Ярина Чорногуз зустрілись із читачами в Нідерландах

З 3 до 7 жовтня в Нідерландах відбувся літературний тур Артема Чеха та Ярини Чорногуз, організований Міжнародною літературною корпорацією Meridian Czernowitz спільно із Ukrainians in the Netherlands Foundation.

Артем Чех представив роман «Ми тебе не чекали», а Ярина Чорногуз – поетичну збірку «Нічийний шафран» у містах Маастрихт, Гарлем, Гаага, Зандам і Зволле. Про це повідомляє Meridian Czernowitz на своїй сторінці у Facebook.

Артем Чех – письменник і військовослужбовець, автор понад п’ятнадцяти книжок, лауреат літературних премій та автор роману «Хто ти такий?», за яким було знято фільм «Я і Фелікс».

Згідно з описом, «Ми тебе не чекали» — роман про самотність, пам’ять і мистецтво. Це історія про нещасливих людей, які відчайдушно шукають любові, та про невидимі ниті, що зв’язують їх із сутінками минулого. І про спробу повернутися з небуття: художник Іван Труш дивом виживає в кривавій бійні на сході України, де гине весь його підрозділ. Проте, опритомнівши в госпіталі, він дізнається з новин, що його теж вважають загиблим, і вирішує нічого не спростовувати, а підхопити запропоновану обставинами гру.

Ярина Чорногуз – поетка, бойова медикиня та операторка БПЛА, лауреатка Шевченківської премії. «Нічийний шафран» – поетична зібрка, що вийшла в 2025 року і містить поетичні свідчення авторки про досвід служби у Збройних силах, життя під час війни.

Метою туру було поглибити звʼязки із українською спільнотою у Нідерландах.