Стрічки «Сліди» та «За перемогу!» потрапили до коротких списків European Film Awards

Загалом до шортлистів премії відібрали 68 стрічок, пʼять із них – українських режисерів та режисерок.

Фільми «Сліди» Аліси Коваленко й Марисі Нікітюк та «За перемогу!» Валентина Васяновича увійшли до шортлистів 39-ї European Film Awards. Про це йдеться на сайті премії.

Стрічка «Сліди» Коваленко та Нікітюк увійшла до короткого списку документальних повнометражних фільмів.

«Сліди» розповідають про українських жінок, які зазначали сексуального насильства та тортур, вчинених під час російської агресії. У центрі – Ірина Довгань, колишня полонянка, яка стала активісткою і документує свідчення тих, хто вижив на деокупованих територіях України. Фільм має на меті представити колективний портрет травми, стійкості й надії, та продемонструвати, як ті, хто вижив за допомогою взаємопідтримки та згуртування, повертають собі свободу дій, кидають виклик стигмі мовчання та відстоюють справедливість.

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«Сліди» є копродукцією України та Польщі. Продюсерками стали Ольга Бергман та Наталія Лібет.

Раніше стрічка перемогла в програмі «Панорама» 76-го Берлінського кінофестивалю (Берлінале). А у вересні Український оскарівський комітет обрав його кандидатом від України на 99-ту премію «Оскар».

Фото: vogue.ua Кадр із фільму 'За перемогу'.

Стрічка «За перемогу!» Васяновича увійшла до шортлиста ігрових повнометражних фільмів.

«За перемогу!» зображує повоєнне майбутнє України. У центрі сюжету – кінорежисер Валік, позбавлений можливості займатися професією. Його дружина з донькою вже три роки живуть у Відні і не планують повертатися. Герой розуміє, що не може поїхати до них, бо не здатен реалізуватися за межами України. Намагаючись віднайти себе у цій реальності, Валік разом із сином та друзями-кіноматографістами береться за експериментальний кінопроєкт.

Фільм є копродукцією України та Литви. Український продакшн здійснили Володимир та Анна Яценки, Валентин Васянович та Ія Мислицька.

У 2025 році «За перемогу!» отримав головний приз у конкурсній програмі Platform 50-го міжнародного кінофестивалю в Торонто, а в 2026 році переміг на 17-му Одеському міжнародному кінофестивалі як найкращий український ігровий фільм.

Нагадаємо, до короткого списку короткометражних фільмів European Film Awards потрапили документальний проєкт «Відкритий світ» Яреми Малащука та Романа Хімея, ігровий фільм «Пасхальний день» Миколи Засєєва та анімаційна стрічка «Київський торт» Микити Лиськова.

Загалом до коротких списків премій відібрали 68 фільмів із 40 країн Європи. Серед них – 45 ігрових, 15 документальних та 8 анімаційних.

Номінантів оголосять 14 листопада. Церемонія нагородження відбудеться 16 січня 2027 року в Афінах.

Про European Film Awards: