В Україні працюють над сценарієм для кіноадаптації п’єси американського драматурга Річарда Нельсона – майбутнього фільму режисерки Крістіни Тинькевич «Як стихне буря» про акторок театру Леся Курбаса. Про це повідомляє команда фільму.

За описом, ігровий повнометр «Як стихне буря» розповідатиме про події однієї ночі із життя акторок театру Леся Курбаса на тлі більшовицького наступу 1920 року. У його основу лягла натхненна постаттю Леся Курбаса пʼєса «When the Hurlyburly's Done» (Як стихне шуру-буря зла) Нельсона про українських акторів.

«Як стихне шуру-буря зла» – камерна драма, дія якої відбувається протягом однієї ночі у вересні 1920 року. Коли за вікном продовжує гуркотіти війна, у селянській хаті збираються шестеро жінок – акторок з трупи Леся Курбаса. Вони щойно зіграли «Макбета». За задумом, за звичними, гомінкими розмовами про сцену та життєві будні, криються глибинні людські страхи та переживання. Постановка має на меті порушити філософські питання про те, чи можна залишатися вірними мистецтву, коли загрожує голод; чи можливо виховувати дітей у країні, де майбутнє таке крихке; та, чи є шанс не зрадити власну ідентичність, коли погоджуєшся на компроміс із новою владою.

Реклама

Раніше «Як стихне шуру-буря зла» увійшла до репертуару Театру на Подолі в Києві та була представлена на сцені The Public Theater у Нью-Йорку.

«Захопившись постаттю Леся Курбаса та сміливими експериментами українського театрального авангарду 1920-х років, я написав п'єсу, яку згодом поставив у київському Театрі на Подолі. Саме там цю виставу побачила Крістіна Тинькевич і запропонувала перетворити її на фільм. Вона говорила про матеріал із винятковою глибиною розуміння та пристрастю, тож швидко переконала мене: екранізація стане цікавим способом «розширити» п' єсу», – ділиться Нельсон.

За словами Тинькевич, коли вона вперше побачила пʼєсу, її відразу зацікавила форма: одна ніч, одна локація та обмежена кількість персонажів.

«Я давно хотіла попрацювати з камерною драмою, де драматургія будується не на великій кількості подій чи зміні локацій, а на поступовій зміні стосунків між людьми всередині одного простору. Мені подобається, що тут зовнішній світ майже весь час залишається за дверима, але його тиск відчувається дедалі сильніше. Війна наближається, політична реальність змінюється, а ми весь цей час залишаємося в кімнаті з шістьма жінками. Для кіно це дуже привабливе обмеження – воно змушує працювати з акторами, простором, часом і напругою значно точніше», – зазначає Тинькевич.

Фільм матиме на меті актуалізувати тему Розстріляного відродження як досвід, що перегукується із сьогоденням, і стати точкою входу до глибшого осмислення української культурної травми ХХ століття.

Продюсеркою стрічки стала Вероніка Степанчук. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Нельсон працював у Києві над постановкою «Більше краси, ніж туги» про Лесю Українку. До цього він приїздив у 2022 для роботи над театральним проєктом із українськими акторами в Києві; а також у 2023 році – для роботи над постановкою п’єси «The Michaels» («Майкли»).

Про Крістіну Тинькевич:

українська режисерка;

членкиня Європейської та Української кіноакадемій та випускниця міжнародних програм Berlinale Talents, Midpoint Institute, EAVE та Oxbelly;

у 2022 році її повнометражний дебют «Як там Катя?» здобув Спеціальний приз журі та відзнаку за найкращу жіночу роль на 75-му Міжнародному кінофестивалі в Локарно;

її проєкт «Відбій повітряної тривоги» відібрали до Venice Gap-Financing Market Венеційського кінофестивалю – знімання заплановані на весну 2027 року.

Про Річарда Нельсона: