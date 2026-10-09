ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

«Дівчина з кулею» Анни Малігон – у короткому списку Національної премії з перекладу поезії у США

Над перекладом працювала Олена Дженнінгс.

CultHub
«Дівчина з кулею» Анни Малігон – у короткому списку Національної премії з перекладу поезії у США

Англомовне видання збірки української письменниці Анни Малігон «Дівчина з кулею» (Girl with a Bullet) увійшло до короткого списку Національної премії з перекладу поезії 2026 року у США. Цю нагороду щороку присуджує Американська асоціація літературних перекладачів (ALTA).

Про це письменниця повідомила у своєму Facebook.

Над англомовним перекладом книжки працювала Олена Дженнінгс. Збірка вийшла у видавництві World Poetry Books.

Реклама

Книжку високо оцінило журі, до складу якого увійшли Карен Ковачік, Карен Лідер та Робін Кресвелл.

Судді зазначили, що збірка містить вірші від 2012 року, але її емоційним осердям є повномасштабне російське вторгнення в Україну. Вони зауважили, що авторка переходить від строго римованої поезії до верлібру, який краще відображає відчай і відчуження людини, що рятується від війни.

Також експерти відзначили роботу перекладачки Олени Дженнінгс. За їхніми словами, вона «іде за авторкою в окопи, а також у повсякденні моменти любові та надії з відповідною інтенсивністю».

Анна Малігон — українська поетеса та лауреатка літературних премій, авторка шести поетичних збірок і одного роману. Її твори публікували в численних журналах та антологіях, а також перекладали болгарською, польською, чеською, французькою та іншими мовами. Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році письменниця виїхала з України й нині живе в Парижі.

Олена Дженнінгс — американська письменниця та перекладачка. Вона є авторкою поетичних збірок «Доба таємниць» і «Проєкт пам'яті», а також роману «Тимчасовий притулок». Вона перекладала тексти українських авторів, зокрема Катерини Калитко, Ірини Шувалової, Василя Махна та Юлії Мусаковської. Дженнінгс живе у Нью-Йорку, де заснувала видавництво та серію читань «Поети Квінзу».

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies