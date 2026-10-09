Англомовне видання збірки української письменниці Анни Малігон «Дівчина з кулею» (Girl with a Bullet) увійшло до короткого списку Національної премії з перекладу поезії 2026 року у США. Цю нагороду щороку присуджує Американська асоціація літературних перекладачів (ALTA).

Про це письменниця повідомила у своєму Facebook.

Над англомовним перекладом книжки працювала Олена Дженнінгс. Збірка вийшла у видавництві World Poetry Books.

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Книжку високо оцінило журі, до складу якого увійшли Карен Ковачік, Карен Лідер та Робін Кресвелл.

Судді зазначили, що збірка містить вірші від 2012 року, але її емоційним осердям є повномасштабне російське вторгнення в Україну. Вони зауважили, що авторка переходить від строго римованої поезії до верлібру, який краще відображає відчай і відчуження людини, що рятується від війни.

Також експерти відзначили роботу перекладачки Олени Дженнінгс. За їхніми словами, вона «іде за авторкою в окопи, а також у повсякденні моменти любові та надії з відповідною інтенсивністю».

Анна Малігон — українська поетеса та лауреатка літературних премій, авторка шести поетичних збірок і одного роману. Її твори публікували в численних журналах та антологіях, а також перекладали болгарською, польською, чеською, французькою та іншими мовами. Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році письменниця виїхала з України й нині живе в Парижі.

Олена Дженнінгс — американська письменниця та перекладачка. Вона є авторкою поетичних збірок «Доба таємниць» і «Проєкт пам'яті», а також роману «Тимчасовий притулок». Вона перекладала тексти українських авторів, зокрема Катерини Калитко, Ірини Шувалової, Василя Махна та Юлії Мусаковської. Дженнінгс живе у Нью-Йорку, де заснувала видавництво та серію читань «Поети Квінзу».