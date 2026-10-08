Видавництво «Основи» представило на Франкфуртському ярмарку майже порожній стенд

В такий спосіб видавництво привертає увагу до російський атак, які ставлять під загрозу українське книговидання.

Видавництво «Основи» залишило свій стенд на Франкфуртській книжковій ярмарці-2026 майже порожнім, щоб привернути увагу до наслідків російських атак для українського книговидання. Про це повідомляє Читомо.

Спочатку команда планувала повноцінно працювати на виставці, зустрічатися з міжнародними партнерами, представляти книжки та говорити про просування української літератури й візуального мистецтва за кордоном. Однак після російської атаки 28 серпня, внаслідок якої знищили склад на Київщині з книжками «Основ» та інших українських видавництв, формат участі довелося змінити.

За даними видавництва, під час атаки знищили близько 40% його книжкового запасу, а орієнтовні втрати становлять 400 тисяч євро.

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«Після російської атаки 28 серпня, коли було знищено склад із нашими книжками та книжками інших українських видавництв, ми змушені скоригувати форму нашої участі, оскільки через відчутні фінансові втрати і пов’язане з ними перевантаження команди повноцінно взяти участь у виставці нам наразі не під силу», — зазначили у видавництві.

У видавництві пояснили, що через формат стенду хочуть показати міжнародній професійній аудиторії умови, в яких нині працює українська книжкова галузь.

«Для нас це спосіб показати реальність, у якій сьогодні працює українське книговидання: книжки можуть бути написані, перекладені, відредаговані, оформлені, зверстані, надруковані — і за одну ніч перетворитися на попіл. Видавництво може мати плани на рік уперед, а наступного дня муситиме починати все спочатку, зазнавши втрат, співмірних із річним доходом», — зазначили в «Основах».

Водночас стенд має не лише нагадувати про втрати української книжкової галузі, а й представляти видавничі права на українські книжки міжнародному ринку. Для продажу прав на переклад «Основи» представляють на Франкфуртській книжковій виставці кілька сучасних українських книжок.

Серед них — роман Катерини Тромпак «Сиґінь Ірвінг». У центрі твору — молода американка, яка 1938 року опиняється в Карпатській Україні та намагається розібратися у власній родинній історії.

Також іноземним видавцям пропонують трилогію Володимира Діброви «Життя славетних» — літературний триптих, побудований навколо життів знакових діячів української культури ХХ століття.

Ще одна книжка — роман Івана Козленка «Танжер», події якого розгортаються в Одесі наприкінці 1990-х років. Це роман про молодість, квір-ідентичність, дружбу, бажання та пошук себе, у якому сучасна для героїв Одеса перегукується з культурним середовищем міста 1920-х років.

Козленко також представлений книжкою «Анна Стен: кіно і життя» — біографією акторки українського походження, яка працювала в європейському та американському кіно. У 1930-х продюсер Семюел Голдвін запросив її до Голлівуду, де намагався зробити з неї «другу Грету Гарбо». Козленко досліджує біографію акторки й відокремлює документовані факти від створених довкола неї міфів.

Окрім прав на переклади книжок, «Основи» представляють права на ілюстрації до «Дао де цзін» Лаоцзи, створені українським художником і автором коміксів Ігорем Бараньком. Для видання він створив серію графічних робіт тушшю, переосмисливши візуальну мову класичного даоського тексту.