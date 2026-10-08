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​Премія "Книга року ВВС-2026" оголосила довгі списки

З них журі обере короткі списки, а переможця у кожній категорії оголосять у грудні.

​Премія "Книга року ВВС-2026" оголосила довгі списки
Фото: BBC

ВВС News Україна визначила довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2026.

Про це повідомляє ВВС News Україна.

До списків увійшло 41 видання у трьох номінаціях: Книга року BBC, Книга року ВВС-есеїстика і Дитяча книга року ВВС. З них журі обере короткі списки Книги року BBC-2026, а переможця у кожній категорії оголосять під час фіналу премії в грудні.

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Видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

З 2012 року премію проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До довгого списку в номінації Книга року ВВС-2026 увійшли 15 видань:

  • Аліна Сарнацька. С.К.А.М. - Київ: Видавництво, 2026
  • Каріна Саварина. Юстина Я. Тимчасово перемішані особи. - Київ: Адаптації, 2026.
  • Ілларіон Павлюк. Книга Еміля. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
  • Тетяна Стрижевська. Цукерниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2026
  • Василь Махно. Ангел і Осел. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2026
  • Артем Чапай. Т-щастя. - Чернівці: Видавництво 21, 2026
  • Емма Антонюк. До побачення, телебачення! - Київ: Лабораторія, 2026
  • Віра Курико. Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька. - Київ: Лабораторія, 2025
  • Вікторія Климчук-Длугач. Гірашки. - Київ: Віхола, 2026
  • Павло Паштет Белянський. Будь ласка, не бійся. - Київ: Віхола, 2026
  • Валерій Пузік. Ким ми були. - Харків: Віват, 2026
  • Євген Шибалов. Гра чисел. - Київ: Білка, 2026
  • Ірена Карпа. Він повертається в неділю. - Київ: Книголав, 2026
  • Василь Шкляр. Рік Шершня. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2026
  • Наталка Ворожбит. Про що ця п'єса. - Київ: Артбукс, 2026

До довгого списку в номінації Книга року ВВС-Есеїстика увійшли 14 видань:

  • Богдан Коломійчук. Хороші передчуття. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
  • Данило Лубківський. Подвиги Геракла: Стратегія перемоги у міжнародних відносинах. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2026
  • Артур Дронь. Гемінґвей нічого не знає. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
  • Леся Бондарук. Справа Гончарука. Останній розстріляний повстанець. - Львів: Локальна історія, 2025
  • Радомир Мокрик. Культурна колонізація. Страх, приниження та опір України в радянській імперії. - Львів: Локальна історія, 2025
  • Маріам Найем. Як вдихнути вільно? Посібник з деколонізації. - Київ: Лабораторія, 2025
  • Ірина Тукова, Олена Корчова. Часи Задзеркалля. Вибір Бориса Лятошинського. - Київ: Лабораторія, 2026
  • Едуард Андрющенко. Агент з ведмедиком. - Харків: Віват, 2026
  • Андрій Lucky Юрков. Окопний дзен. - Київ: Білка, 2026
  • Максим Бутченко. Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна. - Київ: Yakaboo Publishing, 2026.
  • Михайло Гольд. Exodus-2022 свідчення єврейських біженців російсько-української війни. - Харків: Фоліо, 2026
  • Ксенія Дворнікова. Вижити в Гостомелі. - Харків: Фоліо, 2026
  • Віталій Жежера. Стежка тудою. - Київ: Комора, 2026
  • Катерина Яковленко. Донбас як метафора. - Харків: ist publishing, 2026

До довгого списку в номінації Дитяча книга року ВВС увійшли 12 видань:

  • Мирослава Кирильчук. Фото з історією. - Львів: Видавництво Cтарого Лева, 2025.
  • Світлана Ройз. Таріль з історією. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2026
  • Таїсія Наконечна. Принесіть мені дитинку. - Тернопіль: Богдан, 2026
  • Леся Воронина. Мандрівний кемпер для безпритульних пасажирів. Кролик з капелюха. - Київ: Віхола, 2025
  • Зоряна Биндас. Муркотливі історії. - Харків: Віват, 2025
  • Тетяна Рубан. Заграва Північна. - Крихівці: Маґура, 2025
  • Анастасія Лавренішина. Диваки моєї школи. - Харків: Ранок, 2025
  • Наталія Шостак. Таємниця картини. - Харків: Ранок, 2025
  • Ольга Пінчук. Грушки загубились. - Київ: гуркіт, 2025
  • Андрій Кокотюха. Робот ховається в школі. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2025
  • Марина Павленко. Домовичок з палітрою. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2026
  • Наталя Кош, Апельсинове зілля. - Харків: Ранок, Readberry, 2026

Цього року у складі журі премії "Книга року ВВС" - професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, блогер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький, радниця ЄБРР з питань культури Світлана Пиркало, головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало, планувальна редакторка BBC News Україна (Дитяча книга року) Дар'я Тарадай та журналістка BBC News Україна (Книга року ВВС-Есеїстика) Вікторія Приседська.

 Як повідомлялося, Книгою року ВВС 2025 став дебютний роман драматургині і сценаристки Лєни Лягушонкової "Мій прапор запісяв котик".

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