​Премія "Книга року ВВС-2026" оголосила довгі списки

ВВС News Україна визначила довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2026.
Про це повідомляє ВВС News Україна.
До списків увійшло 41 видання у трьох номінаціях: Книга року BBC, Книга року ВВС-есеїстика і Дитяча книга року ВВС. З них журі обере короткі списки Книги року BBC-2026, а переможця у кожній категорії оголосять під час фіналу премії в грудні.
Видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
З 2012 року премію проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
До довгого списку в номінації Книга року ВВС-2026 увійшли 15 видань:
- Аліна Сарнацька. С.К.А.М. - Київ: Видавництво, 2026
- Каріна Саварина. Юстина Я. Тимчасово перемішані особи. - Київ: Адаптації, 2026.
- Ілларіон Павлюк. Книга Еміля. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
- Тетяна Стрижевська. Цукерниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2026
- Василь Махно. Ангел і Осел. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2026
- Артем Чапай. Т-щастя. - Чернівці: Видавництво 21, 2026
- Емма Антонюк. До побачення, телебачення! - Київ: Лабораторія, 2026
- Віра Курико. Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька. - Київ: Лабораторія, 2025
- Вікторія Климчук-Длугач. Гірашки. - Київ: Віхола, 2026
- Павло Паштет Белянський. Будь ласка, не бійся. - Київ: Віхола, 2026
- Валерій Пузік. Ким ми були. - Харків: Віват, 2026
- Євген Шибалов. Гра чисел. - Київ: Білка, 2026
- Ірена Карпа. Він повертається в неділю. - Київ: Книголав, 2026
- Василь Шкляр. Рік Шершня. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2026
- Наталка Ворожбит. Про що ця п'єса. - Київ: Артбукс, 2026
До довгого списку в номінації Книга року ВВС-Есеїстика увійшли 14 видань:
- Богдан Коломійчук. Хороші передчуття. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
- Данило Лубківський. Подвиги Геракла: Стратегія перемоги у міжнародних відносинах. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2026
- Артур Дронь. Гемінґвей нічого не знає. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
- Леся Бондарук. Справа Гончарука. Останній розстріляний повстанець. - Львів: Локальна історія, 2025
- Радомир Мокрик. Культурна колонізація. Страх, приниження та опір України в радянській імперії. - Львів: Локальна історія, 2025
- Маріам Найем. Як вдихнути вільно? Посібник з деколонізації. - Київ: Лабораторія, 2025
- Ірина Тукова, Олена Корчова. Часи Задзеркалля. Вибір Бориса Лятошинського. - Київ: Лабораторія, 2026
- Едуард Андрющенко. Агент з ведмедиком. - Харків: Віват, 2026
- Андрій Lucky Юрков. Окопний дзен. - Київ: Білка, 2026
- Максим Бутченко. Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна. - Київ: Yakaboo Publishing, 2026.
- Михайло Гольд. Exodus-2022 свідчення єврейських біженців російсько-української війни. - Харків: Фоліо, 2026
- Ксенія Дворнікова. Вижити в Гостомелі. - Харків: Фоліо, 2026
- Віталій Жежера. Стежка тудою. - Київ: Комора, 2026
- Катерина Яковленко. Донбас як метафора. - Харків: ist publishing, 2026
До довгого списку в номінації Дитяча книга року ВВС увійшли 12 видань:
- Мирослава Кирильчук. Фото з історією. - Львів: Видавництво Cтарого Лева, 2025.
- Світлана Ройз. Таріль з історією. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2026
- Таїсія Наконечна. Принесіть мені дитинку. - Тернопіль: Богдан, 2026
- Леся Воронина. Мандрівний кемпер для безпритульних пасажирів. Кролик з капелюха. - Київ: Віхола, 2025
- Зоряна Биндас. Муркотливі історії. - Харків: Віват, 2025
- Тетяна Рубан. Заграва Північна. - Крихівці: Маґура, 2025
- Анастасія Лавренішина. Диваки моєї школи. - Харків: Ранок, 2025
- Наталія Шостак. Таємниця картини. - Харків: Ранок, 2025
- Ольга Пінчук. Грушки загубились. - Київ: гуркіт, 2025
- Андрій Кокотюха. Робот ховається в школі. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2025
- Марина Павленко. Домовичок з палітрою. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2026
- Наталя Кош, Апельсинове зілля. - Харків: Ранок, Readberry, 2026
Цього року у складі журі премії "Книга року ВВС" - професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, блогер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький, радниця ЄБРР з питань культури Світлана Пиркало, головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало, планувальна редакторка BBC News Україна (Дитяча книга року) Дар'я Тарадай та журналістка BBC News Україна (Книга року ВВС-Есеїстика) Вікторія Приседська.
Як повідомлялося, Книгою року ВВС 2025 став дебютний роман драматургині і сценаристки Лєни Лягушонкової "Мій прапор запісяв котик".