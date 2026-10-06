Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

Другий «Бабин Яр»: новий переклад роману Анатолія Кузнєцова

У 2008 році в Україні вперше презентували перекладений українською мовою роман Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр» – письменника, який підлітком пережив німецьку окупацію Києва та був опосередкованим свідком розстрілів 1941 року. Видання здійснила «Саміт-Книга», а переклад – Сергій Батурин та син письменника Олексій. Перший наклад розійшовся миттєво, тож тепер те давнішнє видання є справжнім раритетом. На сайті «Саміт-Книги» немає електронної версії цього твору, а про паперову годі й казати. 

У 2026-му, до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру, видавництво «Фронезис» здійснило новий переклад. Видання проілюстрував Матвій Вайсберг, який називає таку кооперацію честю для себе.

Ми придбали новинку і вирішили трохи розповісти і про неї, і про сам роман.

Території культури

Свіжий наклад «Бабиного Яру»
Фото: Зоряна Стельмах
Свіжий наклад «Бабиного Яру»

«Неоднозначний роман»

Водночас стало цікаво дізнатися, що писали мас-медіа про «Бабин Яр» 18 року тому. Одне з поважних і популярних на той час видань назвало твір Кузнєцова «неоднозначним». І не тому, що заперечувало чи брало під сумнів злочин нацистів у Бабиному Яру або Голокост в цілому. Просто роман, як було сказано в публікації, «не залишав надії», він завершувався доволі похмуро, на мінорній ноті. 

Роман Кузнєцова й справді має гіркий фінал. Ба навіть пророцтво – ще не очевидне у 2008-му, навіть після вторгнення Росії у Грузію. Ось якими є його останні рядки (цитуємо за новим перекладом):

Реклама

«Які нові Яри, Майданеки, Хіросіми, Колими та Потьми – в яких місцях і в яких нових технічних формах – приховані ще в небутті, в очікуванні своєї години? І хто з нас, нині живих, уже, можливо, є кандидатом до них? Чи зрозуміємо ми коли-небудь, що найдорожче на світі – життя людини та її свобода? Чи попереду ще варварство? На запитаннях цих, мабуть, я й обірву цю книгу. Бажаю вам миру. І свободи. 1969 рік». 

Анатолій Кузнєцов прожив недовге життя – у 50-річному віці він помер у Лондоні, де просив (і отримав) політичний притулок. Смерть письменника настала у 1979-му. Він не дожив ані до вторгнення СРСР в Афганістан, ані до розпаду «імперії зла», ані до російської агресії проти Чечні, Грузії та України. І не побачив ті «нові технічні форми», якими нині активно знищують його рідне місто. Дронами та ракетами Росія активно намагається побудувати в Україні новітній Майданек вкупі з Колимою. Певна річ, що у ворога нічого не вийде. Хочеться вірити, що нас оберігають в тому числі й ті, хто пішов у засвіти з думкою про Київ. 

А Кузнєцов думав про Київ до останнього подиху.

«Цей роман я починав писати в Києві, в хаті у матері. Але потім не зміг продовжувати й поїхав: не міг спати. Вночі уві сні я чув крик: то я лягав і мене розстрілювали в обличчя, у груди, у потилицю, то стояв збоку із зошитом в руках і чекав початку, а вони не стріляли, у них була обідня перерва, вони палили з книг багаття, качали якусь пульпу, а я все чекав, коли ж це станеться, щоб я міг сумлінно все записати. Цей кошмар переслідував мене, це був і не сон, і не ява, я підхоплювався, чуючи у вухах крик тисяч людей, що гинули», – писав він.

Труднощі перекладу

«У січні разом з командою ми планували рік. Зрозуміли, що трагедії Бабиного Яру 85 років виповнюється саме в 2026-му. Далі почалася кропітка робота. Два місяці присвятили пошуку правовласників на рукопис Анатолія Кузнєцова. Німецьке видавництво відповіло на запит дуже коротко: українським партнерам віддаємо безкоштовно, а Путін – х…ло», – з посмішкою зазначає засновник видавництва «Фронезис» Денис Денисенко. 

Редактор видання Олександр Євсюков додає ще такі подробиці: коли роман готувала до друку «Саміт-Книга», ще був живий син Анатолія Кузнєцова Олексій (він помер у 2019-му). Із його допомогою було нескладно отримати права на переклад роману. А от у 2026-му ситуація була вже іншою.

Олексій Кузнєцов і справді охоче відгукнувся на пропозицію видати батьків твір. Він приїздив тоді до Києва і ділився з журналістами дуже особистими речами – тим, зокрема, що його матері було непереливки від втечі батька за кордон (формально Кузнєцов виїхав у Лондон в творче відрядження). 

Анатолій Кузнєцов
Фото: з відкритих джерел
Анатолій Кузнєцов

Реклама

«Мати сильно постраждала від цього батькового кроку, адже формально вона була з ним у шлюбі. Уже потім вони розлучилися «заочно», на цьому мої стосунки з батьком закінчилися. Тільки в липні цього року (мова про 2008-й. – Ред.) я вперше побував на могилі Анатолія Кузнецова. Як журналіст і критик можу поставитися до батькової роботи об’єктивно і зрозуміти, що це справді добра література. Мені також близький Київ, адже я тут виріс. Коли приїжджаю сюди, зупиняюся в тому будинку, де жив у дитинстві в бабусі і дідуся. Це поруч із Голосіївським лісом. Деяких батькових речей, описаних у романі, можна і тепер торкнутися руками», – розповідав він. 

Олексій Кузнєцов вже помер на той час, коли видавництво «Фронезис» вирішило перевидати роман його батька. Тому з реалізацією проєкту відразу виникли складнощі. «Звернутися до Олексія як до правовласника ми вже не могли, – розповідає Олександр Євсюков. – Відомо, що у Кузнєцова від другого шлюбу, який він уклав вже за кордоном, є донька. Але це людина не публічна, і в відкритому доступі її контактів, як ми не намагалися це зробити, знайти не вдалося». 

Довелося піти іншим шляхом, продовжує він. Відстежувати, де останнім часом виходив переклад «Бабиного Яру». А виходив роман як мінімум 40 мовами світу – зокрема, у Литві, Туреччині, Фінляндії, Хорватії та навіть на Шрі-Ланці. 

«Ми пройшлися по всім західним літературним агенціям, які могли передати права на друк цього роману, і зрештою, таки напали на слід», – розповідає Євсюков. Слід знайшовся у Німеччині – саме звідти видавництво «Фронезис» і отримало право на переклад. І, звісно ж, повну електронну версію російськомовного тексту, який залишив по собі Кузнєцов». 

Заритий під Тулою текст

Анатолій Кузнєцов відніс роман до редакції журналу «Юность» у 1966 році. Крім автобіографічних записів, письменник включив до «Бабиного Яру» свідчення людей, які змогли врятуватися від масових розстрілів в 1941-му. Його текст жорстко порізали та відцензурували. 

Всі цензорські табу, накладені на книгу, можна побачити на власні очі. І у виданні 2008 року, і у виданні 2026-го вони виділені курсивом. Ці правки дозволяють відчути, як поступово спотворювали задум автора, який хотів показати справжнє обличчя тоталітарного суспільства (і нацистського, і радянського). 

Також у романі є рядки, узяті в дужки, – це доповнення, зроблені автором уже в еміграції в 1967-1970 роках. Адже вперше роман вийшов у повному обсязі в 1970 році у нью-йоркському видавництві Possev-USA. А ще до від’їзду з СРСР в домі Кузнєцова робили обшуки. Після одного з них «невідомо ким був підпалений і згорів мій кабінет», згадував письменник.

Два україномовних видання «Бабиного Яру»
Фото: Наталія Лебідь
Два україномовних видання «Бабиного Яру»
 

Але Кузнєцов подбав про безпеку твору. «Найважливіші рукописи були в мене перезняті на плівки, які в залізній коробці були закопані неподалік будинку, а самі рукописи я закопав у скляних банках у лісі під Тулою, де вони, сподіваюся, лежать і зараз. Улітку 1969 року я втік з СРСР, узявши із собою плівки, у тому числі й плівку з повним «Бабиним Яром». От його я і випускаю як першу свою книгу без будь-якої політичної цензури і прошу тільки даний текст «Бабиного Яру» вважати дійсним», – зазначав Кузнєцов у вступному слові.

Реклама

Один із ключових перекладів книжки Кузнєцова зробила у 2011 році американська історикиня та журналістка Енн Епллбом, котра присвятила діяльність вивченню тоталітарних режимів на території східної Європи. Переклад французькою (котрий вийшов у паризькому видавництві Robert Laffont) Епллбом супроводила ґрунтовною передмовою, де вказала, що скорочення оригінального тексту «Бабиного Яру» були не редакторськими правками, а продуманою ідеологічною операцією. 

Читайте такожЕнн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”

Олег Проценко, який переклав українською «Бабин Яр» для видавництва «Фронезис» (і суміщав цю роботу зі службою в лавах ЗСУ), зазначив таке: «Передусім мене переслідували паралелі. Роман-документ Анатолія Кузнєцова зародився зі щоденника київського хлопчини, який на власні очі спостерігав те, що не мав ніколи побачити – жахіття війни та немислимих злочинів. І десь у той самий час, коли я працював над перекладом, моя донька, яка разом зі шкільною подругою організували шкільну театральну трупу, готувала першу виставу під назвою «Жовта стрічка». Про окупацію Гостомеля й Бучі. По суті вони зібрали і зіграли на сцені власні історії. Історії, які з ними ніколи не мали трапитися…».

Проценко додає, що ще одна паралель спала йому на думку. «У книзі «Бабин Яр» є три розділи під назвою «Горіли книги». Радянська цензура схвалила лише один із них, бо за два інших сама несла відповідальність. І от знову горять книги. Знищення йде у тотальних масштабах і з тією самою метою… Цей тяжкий за змістом роман-документ написаний легко і відкрито, якось безпосередньо… І це, можливо, найбільше переконувало мене в тому, що – як підкреслював сам автор – “усе в цій книзі правда!”»

«Де я, а де Кузнєцов»

Навіть «радянський» варіант роману «Бабин Яр» вразив українського художника Матвія Вайсберга, чиї картини використало як ілюстрації видавництво «Фронезис». «Попри все цензурування, роман справив на мене незабутнє враження, – розповів він «Лівому берегу». – Це був ковток свіжого повітря на тлі тотальної брехні. І це та книжка, яка буквально зробила мене. Можливо, так сталося тому, що коли я читав її вперше, мені було майже стільки ж, скільки й Анатолію Кузнєцову у 1941-му. Образ 13-річного хлопчика, який стикається з позамежним злом, дізнаючись про масові розстріли у його місті, я прикладав до себе». 

Читайте такожМатвій Вайсберг: «З перспектив у нас були тільки квартирники, кухонні виставки, кухонні посиденьки». Серія «Transition Dialogue»

Втім, на відміну від Кузнєцова, Голокост торкнувся родини Вайсберга безпосередньо. «Моя рідна прабаба, мати мого діда Матвія Гарцмана, померла у Бердичівському гетто разом зі своїм молодшим сином», – розповідає він. «У списках розстріляних у Бабиному Ярі є моя двоюрідна бабуся Гримбарг Соня Йосифівна, хоча я пам’ятаю з розмов батька і бабусі, що з нашої родини вона там не єдина. Та спитати вже нема в кого», – каже Вайсберг.

До нищення його родини – якщо вже не буквального, то фігурального – доклали руку не тільки нацисти, але й глибоко антисемітська по своїй суті влада Радянського Союзу. «До прикладу, батько мій вступав до вишів сім разів. Вищої освіти він так і не здобув. Моя мама вступила до художнього інституту завдяки втручанню Миколи Бажана, який знав до війни її батька, а мого діда – єврейського поета Матвія Гарцмана, що загинув у 1943-му, як тоді казали, «смертю хоробрих». Якби дід не загинув, він був би репресований разом з Єврейським антифашистським комітетом, де були розстріляні його друзі і знайомі – Соломон Міхоелс, Лейб Квітко, Давид Гофштейн, Іцик Фефер, Перец Маркіш.

Відігралася радянська влада на його вдові, моїй бабусі Ніні Янкелівні Басис-Гарцман. Її засудили на 10 років таборів з конфіскацією майна. Коли вертухаї прийшли за майном, конфісковувати насправді не було чого: якісь табуретки і старі спідниці. Мама згадувала, що вертухаям було соромно дивитися в очі малим дівчаткам – моїй мамі та її сестрі. На суд мій прадід Янкель Басис привів міньян – 10 євреїв, що молилися за його невіруючу доньку. Бабі дали по року за кожного єврея», – розповідає Вайсберг.

Матвій Вайсберг на тлі робіт, присвячених Голокосту. Деякі з них використані у новому виданні «Бабиного Яру»
Фото: Поліна Паламарчук
Матвій Вайсберг на тлі робіт, присвячених Голокосту. Деякі з них використані у новому виданні «Бабиного Яру»

Реклама

Він додає, що коли дізнався про перевидання «Бабиного Яру», то вважав для себе за честь долучитися до неї як ілюстратор. «Я трохи розбираюся в цінах на твори сучасних українських художників, – говорить Денис Денисенко. – Тож коли йшов в майстерню до Матвія, головним питанням у мене було, скільки може коштувати його участь в нашому виданні. Він подивився на мене, як на божевільного і безкоштовно надав доступ до електронного архіву своїх робіт».

«Звичайно, що я надав безкоштовний доступ, бо де я, а де Кузнєцов? – каже Вайсберг. – Це звичайна практика у західних видавництвах. Якщо картини художника корелюють з темою виданням, то їх надають як готові ілюстрації. А для мене тема Голокосту стала наскрізною приблизно з 1980-х років і не відпускає мене досі. Тому я сподіваюся лише на те, що Анатолій Кузнєцов, на книжці якого я виростав, не заперечував би проти того, що для її ілюстрування взяли мої роботи». 

Тема Голокосту й справді не відпускає Вайсберга. У 2023-му він створив у Бабиному Яру три монументальні панно: «Ангел Збройних Сил України», «Зірка Давида» та «Менора». Це твори з його «Дорожнього щоденника», написаного у березні-травні 2022 року. «Малювання в цей час було не тільки спробою не збожеволіти, але й надією хоч чимось посильно допомогти, зробити свій, єдино можливий у цих обставинах, маленький внесок у допомогу країні», – каже він.

Сцена з перформансу, поставленого на камерній сцені театру імені Франка – за мотивами роману Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр»
Фото: Зоряна Стельмах
Сцена з перформансу, поставленого на камерній сцені театру імені Франка – за мотивами роману Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр»

А країна тим часом бореться і сподівається. Сподівається і на власну витривалість, і на небайдужість світу, і зрештою – як би пафосно це не звучало – на справедливість. 

«Все ж я думаю про те, що жоден суспільний злочин не залишається таємним. Можна спалити, розвіяти, засипати, затоптати – але ж залишається іще людська пам'ять. Історію не можна обдурити, і щось назавжди приховати від неї – неможливо», – писав десятиліття тому Анатолій Кузнєцов.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
Наталія ЛебідьНаталія Лебідь, Журналістка
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies