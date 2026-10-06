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Короткометр Яреми Малащука та Романа Хімея потрапив до короткого списку European Film Awards

Стрічка розповідає про українського підлітка, який віддалено повернувся додому за допомогою собаки-робота.

CultHub
Короткометр Яреми Малащука та Романа Хімея потрапив до короткого списку European Film Awards
Кадр із короткометру "Homecoming" Яреми Малащука та Романа Хімея
Фото: www.europeanfilmawards.eu

Документальний короткометр «Homecoming»/ «Відкритий світ» українського мистецького дуету Яреми Малащука та Романа Хімея увійшла до шортлиста премії Європейської кіноакадемії в категорії найкращого короткометражного фільму, повідомляє European Film Academy.

За описом, «Homecoming» розповідає про українського підлітка, який покинув Україну, після початку повномасштабного вторгнення і повертається додому за допомогою собаки-робота – його механічного аватару. Ним він керує зі своєї кімнати в Польщі. Через віддалену присутність хлопець повертається до спогадів та знову поєднується зі своїм минулим за допомогою відеозвʼязку, який може перерватися будь-коли.

За словами режисерів, у цьому короткометражному документальному фільмі вони мають на меті звернутися до технологій як засобу для відновлення. У фільмі собака-робот, спочатку розроблений та використаний українськими військовими для розвідки, за їхнім задумом, має перетворитися на щось нове – через робота хлопчик намагається повернутися додому та відновити зв'язок із землею, яку він був змушений залишити. 

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«Для нас це не просто фільм, а жест: наполягання на тому, що зв'язок триває, незважаючи на розрив, що відстань не може стерти належність, а уява та мистецтво залишаються потужними інструментами для збереження ідентичності», – пояснюють режисери.

Вони додали, що робота є способом переосмислити, що означає повернення – не як фізична дія, а як глибоке людське прагнення залишатися пов'язаним із місцем, яке називають домом. 

«Homecoming»/ «Відкритий світ» здобув Гран-прі на 17-му Львівському міжнародному фестивалі короткометражних фільмів Wiz-Art, що тривав з 22 до27 вересня.

Нагадаємо, раніше до шортлиста премії Європейської кіноакадемії потрапили український анімаційний фільм «Київський торт» Микити Лиськова, а також ігрова стрічка «Пасхальний день» українського режисера Миколи Засєєва.

Про Ярему Малащука та Романа Хімея:

  • художники, режисери, оператори-постановники;
  • співпрацювали з нідерландською групою художників Metahaven над фільмом «Рідне місто» (2018) та режисером Філіпом Сотниченко («Цвях» (2016), «Технічна перерва» (2017));
  • лавреати Другої Спеціальної премії «PinchukArtCentre Prize 2018» та головної премії «МУХі 2019»;
  • у вересні їхню відеороботу «Відкритий світ» представили на фестивалі цифрового мистецтва Ars Electronica в Австрії.

Про премію Європейської кіноакадемії:

  • заснована у 1988 році, щорічна нагорода,яку вручає Європейська кіноакадемія за видатні досягнення в європейському кінематографі;
  • усі нагороди стосуються виключно європейських фільмів, режисерів та акторів;
  • 39-те вручення премії відбудеться 16 січня 2027 року в Афінах.

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