Книга репортажів «Життя на межі» Тетяни Огаркової та Володимира Єрмоленка вийшла в Іспанії

Раніше також вийшов французький переклад книги.

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Вийшов іспанський переклад книги Тетяни Огаркової та Володимира Єрмоленка «Життя на межі». Про це автори повідомили на своїх Facebook-сторінках.

На 17 жовтня заплановано презентацію перекладу в Барселоні, на 20 жовтня – в Мадриді.

Іспанською книгу випустило видавництво Libros del Asteroide. Над перекладом працювала Каталіна Мартінес Муньос.

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Українською книжка вийшла 2025 року у видавництві «Дух і Літера».

За описом, книга народилась із волонтерських та журналістських поїздок філософа, президента Українського ПЕН Володимира Єрмоленка та літературознавиці, журналістки Тетяни Огаркової.

Жанр книги визначають як філософський репортаж. Вона є спробою осмислення реальності російсько-української війни, тих засадничих понять, на які спирається людське буття, і того, як ці поняття постають для людей, долі яких змінила війна.

Окрім іспанського, вже вийшов французький переклад у видавництві Gallimard. Наступного року вийдуть також німецький переклад та естонський переклад. Тривають переговори щодо англійського перекладу в Америці.