Дронь, Пузік, Цілик: У Варшаві презентують збірку есеїв українських авторів і авторок

У Варшаві презентують «Чотири пори війни» – збірку текстів українських авторок і авторів, які публікувалися у виданні «Dwutygodnik» від початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомила упорядниця та редакторка збірки Віра Балдинюк на своїй Facebook-сторінці.

Згідно з описом, книжка є архівом досвіду війни, побаченої зсередини, і водночас свідченням незвичайної роботи її авторок і авторів: роботи над збереженням чутливості, мови та власної людяності. Історії про укриття та зруйновані бомбардуваннями міста зустрічаються тут з оповідями про яблуневі сади, квіти, театр і літературу, про все те, що допомагає пережити ще один день і не дає війні визначити весь людський досвід.

До книжки увійшли історії Софії Андрухович, Олени Апчел, Катерини Ботанової, Мілени Хомченко, Лії Достлєвої, Артура Дроня, Оксани Форостини, Олени Любенко, Тані Малярчук, Євгенії Нестерович, Валерія Пузіка, Володимира Рафєєнка, Богдани Романцової, Іванни Скиби-Якубової, Ірини Цілик, Юрка Вовкогона, Зої Звиняцьківської, Вікторії Наріжної.

Післямову написав Анджей Стасюк, а післяслово – Сергій Жадан.

Переклади текстів – Катажина Фішер, Катажина Котинська, Ельжбета Маршалек, Марцін Гачковський, Йоанна Маєвська-Грабовська, Івона Борушковська.

Книжка видана завдяки Domu Spotkań z Historią, частина текстів створена за підтримки Українського інституту.