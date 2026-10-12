Філіп Сендс присвятить книжку Вікторії Амеліній

Французько-британський юрист і письменник Філіп Сендс здобув Премію миру німецьких книгарів, під час промови закликав підтримати українців і анонсував книжку про спеціальний трибунал у справі вбивства Вікторії Амеліної. Про це повідомляє Читомо з посиланням на сайт премії та в інтерв’ю письменника виданню Börsenblatt.

Він оголосив, що документальна трилогія, до якої входять книги «Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова», «Щурячий лаз. Кохання, брехня та справедливість на шляху втечі нацистського злочинця» і «Остання колонія. Історія про вигнання, справедливість і колоніальну спадщину Британії», матиме продовження.

«У 2030 році до трилогії додасться четверта книжка. Я, власне, цього не планував. Вона буде присвячена створенню спеціального трибуналу у справі вбивства української письменниці Вікторії Амеліної. Я знав її. У 2023 році росіяни випустили ракету по ресторану, де вона саме їла піцу. В основі всіх цих творів лежить пошук шляхів переслідування міжнародних злочинів. І я зрозумів, що корисно розповідати велику історичну, політичну та правову драму крізь призму особистої історії. Це полегшує людям розуміння зв’язків», — розповів письменник.

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Церемонія нагородження відбулася 11 жовтня 2026 року в церкві Святого Павла у Франкфурті-на-Майні, в останній день Франкфуртської книжкової виставки. Серед близько 700 гостей був президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Свою промову Сендс назвав «Альбатрос мовчання». У ній він згадав юристів Герша Лаутерпахта і Рафала Лемкіна, які навчалися у Львові. Саме їм світ завдячує поняттями «злочини проти людяності» та «геноцид».

«Попри жахіття, що настали потім, Герш Лаутерпахт і Рафал Лемкін не забилися в куток поплакати. Вони створювали ідеї та книжки: Лаутерпахт — про злочини проти людяності й окрему людину, Лемкін — про геноцид і групу. У Нюрнберзі їхні ідеї стали міжнародним правом, як я розповів у “Східно-Західній вулиці”. Минулого місяця я знову був у Львові, коли міський голова відкривав меморіальну дошку на будівлі, де ці двоє вперше вивчали кримінальне право. Сьогодні саме народ України захищає Нюрнберзькі принципи. Українці потребують нашої підтримки й солідарності, і вони повинні її мати. Їхня боротьба — наша боротьба», — наголосив Сендс.

Він додав: «Саме Львів дав мені письменницький голос, голос, що торкається окремої людини й групи, питань ідентичності, пам’яті й мовчання».

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Про Сендса

Філіп Сендс пише документальну прозу з 2016 року. Його книжки «Східно-Західна вулиця» та «Щурячий лаз» українською видало Видавництво Старого Лева. Серед інших творів — «The Last Colony» (2022) і «38 Londres Street» (2025). Книжки Сендса здобули, зокрема, Премію Бейлі Ґіффорд, British Book Awards і Премію Монтеня, а 2025 року він отримав Премію миру імені Еріха Марії Ремарка.

Про Премію миру книгарів

Премію миру книгарів вручає Німецька асоціація видавців і книгорозповсюджувачів. З 1950 року її отримують інтелектуали, які своїми ідеями сприяють утвердженню миру, гідності та порозуміння.

Серед попередніх лавреатів — Герман Гессе, Астрід Ліндґрен, Сюзан Зонтаґ, Маргарет Етвуд. В останні роки відзнаку отримали Сергій Жадан (2022), Салман Рушді (2023), Енн Епплбом (2024) і Карл Шльоґель (2025).