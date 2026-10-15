Творчу майстерню «Аґрафка» номінували на Меморіальну премію Астрід Ліндґрен

Творчу майстерню «Аґрафка», до якої входять митці Романа Романишин та Андрій Лесів, номінували на Меморіальну премію імені Астрід Ліндґрен 2027 (ALMA) у категорії «Ілюстратори». Про це йдеться на сайті ALMA.
ALMA – щорічна шведська премія за досягнення в літературі для дітей та юнацтва, заснована урядом Швеції на честь дитячої письменниці Астрід Ліндґрен у 2002 році. Нею відзначають письменників, ілюстраторів, дикторів чи організації з усього світу за твори високого художнього рівня, які відповідають гуманістичним ідеалам і цінностям, які демонструє творчість Астрід Ліндґрен. Нагорода має на меті збільшити рівень зацікавлення літературою для дітей і юнацтва та зробити її доступнішою.
«Це наша перша номінація і неймовірна честь! Щиро дякуємо організації, яка нас номінувала!», – діляться в творчій майстерні.
Загалом на премію номінували 227 кандидатів з 80 країн та регіонів. Серед них – автори, ілюстратори, оповідачі та ті, хто популяризують читання. Лавреата оголосять 6 квітня 2027 року. Його визначить експертне журі з 20 учасників. Для переможця передбачена нагорода в розмірі пʼяти мільйонів шведських крон (близько 22 319 665 грн).
Премію проводить Swedish Arts Council (Шведська рада мистецтв).
Про творчу майстерню «Аґрафка»:
- творча майстерня, заснована у 2010 році львівськими художниками Романою Романишин та Андрієм Лесівим, що працюють у сфері книжкового оформлення та ілюстрації;
- співпрацює як з українськими, так і закордонними видавництвами;
- здобула низку нагород, серед яких – неодноразово в European Design Awards, спеціальна відзнака в BolognaRagazzi Awards у 2026, відзнака Honorary Appreciation у «Вest Book Design from all over the World» у 2022 та інші.