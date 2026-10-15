Творчу майстерню «Аґрафка» номінували на Меморіальну премію Астрід Ліндґрен

Премію присуджують за досягнення в літературі для дітей та юнацтва. Переможця оголосять 6 квітня 2027.

Творчу майстерню «Аґрафка», до якої входять митці Романа Романишин та Андрій Лесів, номінували на Меморіальну премію імені Астрід Ліндґрен 2027 (ALMA) у категорії «Ілюстратори». Про це йдеться на сайті ALMA.

ALMA – щорічна шведська премія за досягнення в літературі для дітей та юнацтва, заснована урядом Швеції на честь дитячої письменниці Астрід Ліндґрен у 2002 році. Нею відзначають письменників, ілюстраторів, дикторів чи організації з усього світу за твори високого художнього рівня, які відповідають гуманістичним ідеалам і цінностям, які демонструє творчість Астрід Ліндґрен. Нагорода має на меті збільшити рівень зацікавлення літературою для дітей і юнацтва та зробити її доступнішою.

«Це наша перша номінація і неймовірна честь! Щиро дякуємо організації, яка нас номінувала!», – діляться в творчій майстерні.

Загалом на премію номінували 227 кандидатів з 80 країн та регіонів. Серед них – автори, ілюстратори, оповідачі та ті, хто популяризують читання. Лавреата оголосять 6 квітня 2027 року. Його визначить експертне журі з 20 учасників. Для переможця передбачена нагорода в розмірі пʼяти мільйонів шведських крон (близько 22 319 665 грн).

Премію проводить Swedish Arts Council (Шведська рада мистецтв).

Про творчу майстерню «Аґрафка»: