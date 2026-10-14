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В Бельгії вийде книга письменниці Таїсії Наконечної про Україну

Книга покликана відповісти на важливі питання про країну. 

CultHub
В Бельгії вийде книга письменниці Таїсії Наконечної про Україну
Обкладинка книги

Письменниця та видавчиня Таїсія Наконечна написала книгу «Країна, яка відмовляється ламатися» для бельгійського видавництва Borgerhoff & Lamberigts. Книга, мета якої пояснити українську історію, культуру та ментальність, вийде наприкінці жовтня і вже доступна для передзамовлення. Про це авторка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За описом на сайті видавництва, книга розповідає про країну, про яку жителі західної Європи не знали до лютого 2022 року і яка відтоді не зникає з новин. Наконечна пояснює тут бельгійцям, скільки європейського і скільки російського в українській культурі, які сили і слабкості має країна, що відмовляється скоритись у війні. 

Як пояснює сама Наконечна, яка живе в Бельгії з 2016 року, це спроба «через власний досвід пояснити Україну людині, яка не виросла всередині нашого контексту. Чому для нас настільки важливі історична пам’ять, мова, свобода? Чому недовіра до Росії для українців здається очевидною, а для багатьох західних європейців довго такою не була? І, зрештою, головне питання книжки: чому Україна вистояла, коли їй з усіх боків пророкували три дні, і чому стоїть досі».

Авторка переконана, що європейські читачі зможуть знайти в цій книжці відповіді на багато своїх запитань. Українці з цим текстом матимуть можливість закрити багато запитань від своїх нідерландськомовних друзів, родичів, знайомих чи колег, просто подарувавши їм книжку.

Таїсія Наконечна – письменниця, перекладачка, засновниця видавництва «Парасоля». Вже 10 років живе у Бельгії. Членкиня ПЕН Фландрії.

Borgerhoff & Lamberigts – велике бельгійське видавництво із понад 20-літньою історією, що спеціалізується на нон-фікшені. 

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