У Бельгії через загальнонаціональні страйки скасують сотні рейсів та обмежать рух транспорту

У Бельгії 9 та 12 жовтня відбудуться масштабні профспілкові акції проти очікуваних скорочень у державному бюджеті. Через страйки у Брюсселі та інших частинах країни прогнозують перебої в роботі громадського транспорту, а також авіасполученні.

Про це пише The Brussels Times.

Протестувальники виступають проти заходів, які можуть вдарити по купівельній спроможності населення, індексації зарплат та інших соціальних гарантіях. Вони також презентують альтернативний бюджетний план, який, за їхніми оцінками, може забезпечити до 21 млрд євро без масштабного скорочення видатків.

У п’ятницю бельгійська залізниця не братиме участі у страйку, тому потяги мають курсувати у звичайному режимі. Водночас у понеділок очікуються перебої, через що компанія готує альтернативний розклад.

У Брюсселі можливі обмеження роботи метро, трамваїв та автобусів. Страйк також вплине на авіасполучення. В аеропорту Брюсселя вже скасували 140 рейсів на п’ятницю через перебої в роботі оператора Alyzia. За оцінками Brussels Airport, близько 40% рейсів Brussels Airlines зазнають впливу страйку.