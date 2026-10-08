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У Польщі внаслідок другого за два дні нападу на школу загинула одна людина, двоє поранені

Загинула 37-річна жінка, яка працювала двірничкою. 

У Польщі внаслідок другого за два дні нападу на школу загинула одна людина, двоє поранені
Ілюстративне фото
Фото: Wprost

Сьогодні, 8 жовтня, у Польщі 15-річний колишній учень убив одну людину та поранив ще двох у початковій школі. Перед цим 19-річний хлопець поранив 10 людей, включно із самим собою, в іншій школі. 

Про це пишуть Reuters та RMF24.

За словами правоохоронців, загинула 37-річна жінка, яка працювала двірничкою. Напад стався вранці у населеному пункті Лещидол-Новіни у Вишковському повіті.

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«Вона була першою людиною, на яку напали. Директор почув крики й спробував затримати нападника, йому допоміг учитель – обидва були поранені», – розповіла речниця поліції Катажина Кухарська. 

Життю двох поранених нічого не загрожує.

В поліції кажуть, що нападник був колишнім учнем цієї початкової школи, а зараз навчається у професійно-технічному училищі. Наразі його мотиви невідомі. Він мав при собі три ножі.

Також відомо, що ще один напад вдалося попередити. У школі в Серпці, що в Мазовецькому воєводстві, 17-річний хлопець, перебуваючи на території школи, заявив, що планував когось нашкодити. У нього знайшли два ножі. 

Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання за участі прем'єр-міністра, міністрів та начальника поліції. 

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