У Польщі учень влаштував напад із ножем у технікумі: є потерпілі

У польському місті Остроленка стався напад із ножем у "Комплексі професійних шкіл №4". Інцидент відбувся перед полуднем 7 жовтня.
Про це пише Onet.
Нападником виявився 19-річний учень цього ж закладу, його вже затримала поліція. Поранення отримали восьмеро людей, більшість із них – учні.
Двоє постраждалих зазнали серйозних травм. Також поранена в руку вчителька школи.
На місці працюють екстрені служби, рятувальна операція триває.
- Наприкінці вересня у Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи. Поранення отримали щонайменше 11 людей, з них 2 були у важкому стані. Підозрюваного затримала поліція – це місцевий 15-річний учень.