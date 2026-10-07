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У Польщі учень влаштував напад із ножем у технікумі: є потерпілі

За попередніми даними, постраждали восьмеро людей.

У Польщі учень влаштував напад із ножем у технікумі: є потерпілі
Напад з ножем у технікумі
Фото: eOstrołęka

У польському місті Остроленка стався напад із ножем у "Комплексі професійних шкіл №4". Інцидент відбувся перед полуднем 7 жовтня.

Про це пише Onet.

Нападником виявився 19-річний учень цього ж закладу, його вже затримала поліція. Поранення отримали восьмеро людей, більшість із них – учні. 

Двоє постраждалих зазнали серйозних травм. Також поранена в руку вчителька школи. 

На місці працюють екстрені служби, рятувальна операція триває.

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