У Польщі учень влаштував напад із ножем у технікумі: є потерпілі

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Напад з ножем у технікумі

У польському місті Остроленка стався напад із ножем у "Комплексі професійних шкіл №4". Інцидент відбувся перед полуднем 7 жовтня.

Про це пише Onet.

Нападником виявився 19-річний учень цього ж закладу, його вже затримала поліція. Поранення отримали восьмеро людей, більшість із них – учні.

Двоє постраждалих зазнали серйозних травм. Також поранена в руку вчителька школи.

На місці працюють екстрені служби, рятувальна операція триває.