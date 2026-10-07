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“Помаранчева чума”: у будівлі Європарламенту поставили статую оголеного Трампа

Американський лідер сидить на плечах меншого за зростом чоловіка й тримає довгу золоту булаву.

“Помаранчева чума”: у будівлі Європарламенту поставили статую оголеного Трампа
Митець Єнс Галсхіот звинувачує Трампа у перешкоджанні зусиллям із протидії зміні клімату
Фото: Marek Majewsky/dpa/picture alliance

У будівлі Європейського парламенту у французькому Страсбурзі виставили статую президента США Дональда Трампа

Про це повідомляє DW.

Ця сатирична скульптура заввишки 2,5 метра, створена данським митцем Єнсом Галсхіотом, має назву “Помаранчева чума”. Вона зображує американського лідера оголеним – він сидить на плечах меншого за зростом чоловіка й тримає довгу золоту булаву.

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Статуя стоїть на перехресті, що з’єднує дві будівлі парламенту, і має залишатися там до четверга.

За словами автора, статуя вкрита 23-каратним золотом. Поруч зі статуєю розміщено таблички з поясненням: “Король несправедливості” сидить на спині чоловіка, який згинається під цією вагою.

“Я зробив би все, щоб допомогти йому. Окрім як злізти з його спини”, – йдеться в тексті, де митець звинувачує Трампа в тому, що той перешкоджає зусиллям із протидії зміні клімату.

Данський депутат Європейського парламенту лівого спрямування Пер Клаусен, який запросив цього митця, заявив, що його не турбує можлива реакція Трампа.

“Якщо хтось настільки болісно реагує на критику, що не може терпіти експонування цієї скульптури в Європейському парламенті, то такій людині не місце на світовій арені”, – зазначив Клаусен.

Цю статую раніше також демонстрували в інших європейських містах і на кліматичній конференції ООН COP30 у місті Белен (Бразилія).

Американський президент США поки що не прокоментував подію.

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