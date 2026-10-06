Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
ГоловнаСвіт

​Франція випробувала балістичну ракету для ядерного стримування: за запуском спостерігав Макрон

Йдеться про третю версію ракети M51, яку Франція взяла на озброєння рік тому. 

​Франція випробувала балістичну ракету для ядерного стримування: за запуском спостерігав Макрон
Макрон спостерігає за запуском ракети
Фото: Скриншот з відео

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 6 жовтня, спостерігав за випробувальним запуском міжконтинентальної балістичної ракети M51 із французького атомного підводного човна. 

Про це пише Le Parisien.

Пуск відбувся біля узбережжя Фіністера, а глава держави спостерігав за ним із борту фрегата ВМС Франції. Йдеться про третю версію ракети M51, яку Франція взяла на озброєння рік тому. 

Реклама

Запуск здійснили з атомного підводного човна "Le Vigilant". Ракета була без ядерного заряду та впала в Північній Атлантиці за кількасот кілометрів від узбережжя.

У Міністерстві оборони Франції заявили, що випробування мало підтвердити здатність підводного човна використовувати M51 після планового технічного обслуговування та ремонту. За польотом ракети стежили протягом усього випробування.

Макрон назвав запуск демонстрацією надійності французького ядерного стримування.

"Дуже мало націй володіють таким ноу-хау", – написав Макрон в соцмережі X.

  • У березні Макрон також запропонував європейським країнам долучитися до французької концепції передового ядерного стримування. Париж планує збільшити свій арсенал ядерних боєголовок і, можливо, вперше тимчасово розгорне їх на території союзників.
  • У травні Франція взяла під "ядерну парасольку" Норвегію.
  • У вересні Фінляндія заявила, що приєднається до французької ініціативи щодо ядерного стримування в Європі.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies