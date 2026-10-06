​Франція випробувала балістичну ракету для ядерного стримування: за запуском спостерігав Макрон

Йдеться про третю версію ракети M51, яку Франція взяла на озброєння рік тому.

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Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 6 жовтня, спостерігав за випробувальним запуском міжконтинентальної балістичної ракети M51 із французького атомного підводного човна.

Про це пише Le Parisien.

Пуск відбувся біля узбережжя Фіністера, а глава держави спостерігав за ним із борту фрегата ВМС Франції. Йдеться про третю версію ракети M51, яку Франція взяла на озброєння рік тому.

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Запуск здійснили з атомного підводного човна "Le Vigilant". Ракета була без ядерного заряду та впала в Північній Атлантиці за кількасот кілометрів від узбережжя.

У Міністерстві оборони Франції заявили, що випробування мало підтвердити здатність підводного човна використовувати M51 після планового технічного обслуговування та ремонту. За польотом ракети стежили протягом усього випробування.

Макрон назвав запуск демонстрацією надійності французького ядерного стримування.

"Дуже мало націй володіють таким ноу-хау", – написав Макрон в соцмережі X.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026