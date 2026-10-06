Рубіо закликав РФ надати більше інформації після смерті працівниці інституту чуми. Москва каже, що серед контактів хворих нема

У Держдепі запевнили, що пильно стежать за ситуацією.

США закликали Росію надати більше інформації про смерть 28-річної працівниці сибірського науково-дослідного інституту чуми. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією.

Про це пише Reuters.

В цей час російська влада запевняє: випадків чуми серед людей, які контактували із померлою, не виявили.

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Робітниця інституту в Іркутській області захворіла та померла минулої п’ятниці. За даними російської влади, причиною смерті стала пневмонія невстановленого походження.

Через побоювання щодо можливого зараження в одному з місцевих медзакладів запровадили карантин. За повідомленнями місцевої влади, близько 60% людей, яких помістили під карантин як запобіжний захід, уже звільнили від обмежень.

Російський Росспоживнагляд заявив, що протягом останніх 10 днів серед співробітників інституту начебто не фіксували інфекційних захворювань.

Водночас Рубіо закликав Москву розповісти світові більше про обставини смерті. За його словами, США мають заходи, за допомогою яких можуть підтримати Росію, якщо ситуація виявиться серйознішою. Однак для цього Вашингтону потрібно отримати більше інформації.