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Рубіо закликав РФ надати більше інформації після смерті працівниці інституту чуми. Москва каже, що серед контактів хворих нема

У Держдепі запевнили, що пильно стежать за ситуацією.

Рубіо закликав РФ надати більше інформації після смерті працівниці інституту чуми. Москва каже, що серед контактів хворих нема
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

США закликали Росію надати більше інформації про смерть 28-річної працівниці сибірського науково-дослідного інституту чуми. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією.

Про це пише Reuters.

В цей час російська влада запевняє: випадків чуми серед людей, які контактували із померлою, не виявили.

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Робітниця інституту в Іркутській області захворіла та померла минулої п’ятниці. За даними російської влади, причиною смерті стала пневмонія невстановленого походження. 

Через побоювання щодо можливого зараження в одному з місцевих медзакладів запровадили карантин. За повідомленнями місцевої влади, близько 60% людей, яких помістили під карантин як запобіжний захід, уже звільнили від обмежень.

Російський Росспоживнагляд заявив, що протягом останніх 10 днів серед співробітників інституту начебто не фіксували інфекційних захворювань. 

Водночас Рубіо закликав Москву розповісти світові більше про обставини смерті. За його словами, США мають заходи, за допомогою яких можуть підтримати Росію, якщо ситуація виявиться серйознішою. Однак для цього Вашингтону потрібно отримати більше інформації.

  • Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Росії, назвавши ситуацію "великою проблемою для Росії". У Кремлі подякували за пропозицію, однак не уточнили, чи планує Москва прийняти допомогу.
  • Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Крістіан Ліндмаєр повідомив, що російська влада поки офіційно не відповіла на запит ВООЗ щодо інформації про смерть працівниці. 
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