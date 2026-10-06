Ізраїль попереджає, що мешканці Гази заплатять “високу ціну” за будь-які напади на військових 7 жовтня

“Якщо, не дай Боже, наші війська постраждають, то високу ціну заплатять ХАМАС і населення Гази – і ця ціна буде непропорційно великою”.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що привів війська у стан підвищеної бойової готовності напередодні річниці нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, повідомляє France24.

В офісі Каца повідомили, що це розпорядження було віддано “з огляду на розвідувальні дані про наміри ХАМАСу здійснити атаки й терористичні операції проти наших сил у Газі саме цього дня”.

“Якщо, не дай Боже, наші війська постраждають, то високу ціну заплатять ХАМАС і населення Гази – і ця ціна буде непропорційно великою”, – йдеться в заяві.

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Напад ХАМАСу 7 жовтня 2023 року став найкривавішою подією в історії Ізраїлю. За підрахунками агентства AFP, що ґрунтуються на офіційних ізраїльських даних, тоді загинула 1221 особа.

Бойовики також вивезли до Гази 251 заручника, 44 з них на той момент уже були мертві.

За інформацією міністерства, від моменту оголошення припинення вогню в жовтні минулого року ізраїльські війська вбили в Газі понад 1440 осіб.

У понеділок під час державної церемонії з нагоди третьої річниці нападу прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що “правлінню ХАМАСу в Газі настане край”, і пообіцяв й надалі завдавати ударів по всіх, хто був причетний до нападу або утримує заручників.