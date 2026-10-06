Поліція спецпризначення застосувала водомети проти школярів під час протесту в місті Ренн.

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У всій Франції сьогодні набирають обертів протести учнів та студентів, до яких приєдналися представники профспілок та батьки, пише The Guaridan.

Вони скаржаться на нестачу вчителів, переповнені класи та занедбаний стан шкільних будівель.

Студентська профспілка повідомляє про перебої в роботі 1800 освітніх закладів.

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У Міністерстві освіти заявили водночас, що у 891 із 3700 французьких ліцеїв навчальний процес було "повністю або частково призупинено з різних причин".

France24 пише, що тисячі учнів знову заблокували входи до своїх шкіл.

Повідомляється про сутички між протестувальниками та поліцією в Ліоні й Страсбурзі. Поліція спецпризначення застосувала водомети проти учнів під час протесту в місті Ренн у західній Франції.

Телеканал BFM TV повідомляє, що, за попередніми оцінками, у сьогоднішніх демонстраціях візьмуть участь близько 200 тисяч осіб. На вулиці Парижа, як очікується, вийде до 40 000 людей.

Фото: EPA/UPG Протести учнів Монпельє на півдні Франції, 6 жовтня 2026 року

🔴 DIRECT | Tensions vives entre manifestants et policiers sur le pont Gallia à Strasbourg. https://t.co/PqgEjI48K0 — La Presse Libre (@LaPresseLibre_) October 6, 2026

🔴 #Manifestation #Lycéens #Lyon : face à face ultra tendu dans les rues proches de l’arrivée du cortège. Des barricades sont enflammées, les chantiers du secteur offrent des projectiles sans fin aux émeutiers. La police répond avec du gaz lacrymogènes @actufr_lyon https://t.co/b39Qmuq2rC — Julien Damboise (@DamboiseJulien) October 6, 2026

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило зі свого боку, що 86 000 протестувальників беруть участь у демонстраціях у кількох містах країни, не враховуючи Париж.

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У Парижі учні тримали плакати з написами: “Ми хочемо, щоб нас почули, а не труїли сльозогінним газом” та “Наше майбутнє – не факультатив”.

Як повідомляє BBC, протягом останнього тижня учні блокували у країні сотні шкіл. Щонайменше 215 осіб отримали поранення, а понад 5000 було заарештовано.

Учора у місті Ланс на півночі Франції учневі відірвало руку після того, як він нібито підняв поліцейську світлошумову гранату.

Сьогодні у Ліллі зафіксовано випадки підпалу сміттєвих баків біля шкіл.

За даними уряду, з моменту початку протестів у Парижі наприкінці вересня, які згодом поширилися на всю країну, постраждали також 715 поліцейських.

Раніше прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що уряд вживає додаткових кроків для вирішення проблем, з якими стикаються учні старших класів та працівники сфери освіти. Йдеться про забезпечення безперервності навчального процесу, покращення матеріально-технічної бази, кращу організацію шкільного розпорядку, а також підвищення прозорості французької платформи для вступу до університетів.