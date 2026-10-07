Ізраїль вшановує жертв нападу ХАМАСу на країну 7 жовтня 2023 року

Сім'ї зібралися на місці проведення музичного фестивалю Nova та в інших місцях нападів, щоб вшанувати пам'ять тих, кого вбили терористи.

Сьогодні Ізраїль вшановує пам’ять загиблих унаслідок терористичного нападу ХАМАСу, що стався 7 жовтня 2023 року.

У всій країні проходять пам’ятні заходи.

На місці проведення музичного фестивалю “Нова” (Nova), де загинуло понад 300 осіб, на світанку зібралися родини загиблих: вони вшанували пам’ять жертв хвилиною мовчання та поклали квіти до портретів як відвідувачів фестивалю, так і співробітників сил безпеки, які загинули того дня, повідомляє DW.

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У кібуці Кфар-Аза – ще одному місці нападу – люди в жалобі мовчки спостерігали за церемонією підняття прапора Ізраїлю.

Очікується, що люди також збиратимуться на перехрестях і біля бомбосховищ.

Унаслідок одного з найкривавіших нападів на Ізраїль загинуло понад 1200 осіб, а 251 особу взяли у заручники.

Останніх із тих заручників, хто залишився живим, звільнили тому в межах угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США.

Фото: EPA/UPG 1200 людських фігур, що символізують вбитих під час нападу ХАМАСу

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що є розвідувальні дані про наміри ХАМАСу здійснити атаки й терористичні операції проти сил країни у Газі 7 жовтня. Він пообіцяв – якщо такі напади будуть, то за це високу ціну заплатять ХАМАС і населення Гази.

Додамо, річниця нападів також припадає на період безпосередньо перед виборами в Ізраїлі, що відбудуться 27 жовтня. Ізраїльські виборці обиратимуть депутатів Кнесету – парламенту країни, що налічує 120 місць. Результати опитувань прогнозують поразку прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, однак жодна партія ще ніколи не здобувала абсолютної більшості, тому уряд зазвичай формується на коаліційній основі.