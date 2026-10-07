Посольство США випустило попередження через загрозу легеневої чуми в Росії

У дипвідомстві зазначили про обмежені можливості американської влади допомагати своїм громадянам на території Росії.

Посольство США в Росії опублікувало для своїх громадян спеціальне попередження через повідомлення про можливий випадок легеневої чуми в Іркутській області.

Про це повідомили на сайті Посольства США в Росії.

«Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією», — йдеться у повідомленні.

В посольстві додали, що можливості американської влади допомагати громадянам США на території Росії обмежені, особливо за межами Москви.

Американців, що перебувають в Росії, закликали дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров’я, уникати уражених закладів та негайно звертатися за медичною допомогою, якщо у них виникає лихоманка або респіраторні симптоми.

В дипвідомстві також нагадали про чинним для Росії найвищий, четвертий рівень попередження — Do Not Travel («Не подорожувати»). Громадянам США, які вже перебувають у РФ, рекомендують залишити країну, а тим, хто планує поїздку, — відмовитися від неї.