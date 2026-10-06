ПриватБанк остаточно виграв суд проти Росії на $327 млн за активи у Криму

Арбітражний суд зобов’язав Росію сплатити понад 327 млн доларів компенсації збитків, завданих внаслідок незаконної експропріації активів ПриватБанку в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що ця сума включає проценти, нараховані починаючи з 18 квітня 2014 року (які продовжуватимуть нараховуватися до повної сплати), та іншими відповідними витратами та видатками, які зазнав ПриватБанк.

"Постійна палата третейського суду в Гаазі винесла Остаточне арбітражне рішення у справі № 2015-21 на користь ПриватБанку проти Росії – в арбітражному провадженні, розпочатому банком у 2015 році, відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року", - йдеться в повідомленні.

У банку назвали рішення "очевидною та важливою перемогою", яка стала підсумком 11-річної юридичної боротьби.

"Ми очікуємо, що арбітражне рішення буде виконано та виплачено в повному обсязі, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення виплати та захисту інтересів банку та його стейкхолдерів”, – зазначила членкиня Правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.