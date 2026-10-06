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Латвія проголосить проросійського журналіста персоною нон грата

Відомо, що росіянин виправдовує російську зовнішню політику, критикує санкції та звинувачує Захід у агресивних діях проти РФ.

Латвія проголосить проросійського журналіста персоною нон грата
Фото: Facebook/Olexandr Mischenko

Латвія розпочала процедуру внесення ще одного громадянина Росії до списку осіб, небажаних для країни.

Про це передає "Європейська правда".

 За неофіційною інформацією Delfi, йдеться про громадянина Росії, який проживає в Латвії, – журналіста Леоніда Рагозіна.

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"З огляду на отриману сьогодні інформацію від компетентних органів та обговоривши це питання з прем’єр-міністром і міністром внутрішніх справ, я вирішила розпочати процедуру внесення ще одного громадянина Росії до латвійського списку персон нон грата", – написала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

30 вересня міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава закликав Браже ухвалити таке рішення, зазначивши, що громадянин Росії протягом тривалого часу публічно висловлює думки, які, на думку міністра, явно суперечать інтересам Латвійської держави.

Міністр заявив, що росіянин звинувачує Захід у агресивних діях Росії, критикує санкції, виправдовує російську зовнішню політику та дискредитує Україну, її політичне керівництво та збройні сили.

 "Висловлені ним думки часто збігалися із заявами, мета яких – послабити підтримку України з боку Заходу", – заявив Домбрава.

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