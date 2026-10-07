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З початку війни проти Ірану американські військові втратили або пошкодили щонайменше 81 літальний апарат. Загальна вартість втрат може сягати 3,3 млрд доларів.

Про це йдеться у новому звіті Дослідницької служби Конгресу США (CRS), пише New York Post.

Серед втрат – одні з найсучасніших американських бойових літаків. Зокрема, було знищено або пошкоджено 12 винищувачів F-15E Strike Eagle та один F-35A Lightning II.

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Три F-15 вартістю понад 30 млн доларів кожен були збиті внаслідок "дружнього вогню" над Кувейтом 2 березня. Ще один такий літак збили над Іраном наступного місяця.

Вісім інших F-15E зазнали незначних пошкоджень під час іранських авіаударів по авіабазі в Йорданії 9 і 10 вересня. За даними звіту, пошкоджені літаки вже повернули до експлуатації.

Найчастіше американці втрачали безпілотники MQ-9 Reaper

Найбільшою за кількістю втратою стали безпілотники MQ-9 Reaper. Американські військові втратили щонайменше 45 таких апаратів, вартість кожного оцінюють у 30-50 млн доларів. Через це кількість боєздатних Reaper у розпорядженні ВПС США скоротилася до 135. За даними Air Force Times, ВПС мають підтримувати щонайменше 189 розгорнутих безпілотників цього типу.

Також у звіті вказали на пошкодження винищувача F-35A, вартість якого перевищує 92 млн доларів. Літак потрапив під обстріл Ірану 19 березня.

Серед значних втрат США – літак радіолокаційної розвідки E-3 Sentry вартістю близько 270 млн доларів. Це застаріла, але важлива для американських військових система на базі Boeing 707. Станом на 2015 рік США мали 32 такі літаки.

У квітні американські військові також втратили штурмовик A-10 Thunderbolt II. Ще один A-10 зазнав пошкоджень під час вересневої атаки на Йорданію.

Загалом до переліку втрачених або пошкоджених у війні літальних апаратів США входять:

12 винищувачів F-15E Strike Eagle;

один винищувач F-35A Lightning II;

два штурмовики A-10 Thunderbolt II;

сім літаків-заправників KC-135 Stratotanker;

один літак радіолокаційної розвідки E-3 Sentry;

два спеціальні літаки MC-130J Commando II;

один пошуково-рятувальний вертоліт HH-60W Jolly Green II;

один безпілотник MQ-4C Triton;

три безпілотники MQ-1;

один ударний вертоліт AH-64 Apache;

чотири легкі ударні вертольоти AH-6 Little Bird;

один вертоліт MH-60 Sea Hawk.

За даними Центрального командування США, минулого місяця загальна вартість війни проти Ірану сягнула 43,6 млрд доларів. Порівняно із серпнем ця сума зросла на 5 млрд доларів.