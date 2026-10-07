З початку війни проти Ірану американські військові втратили або пошкодили щонайменше 81 літальний апарат. Загальна вартість втрат може сягати 3,3 млрд доларів.
Про це йдеться у новому звіті Дослідницької служби Конгресу США (CRS), пише New York Post.
Серед втрат – одні з найсучасніших американських бойових літаків. Зокрема, було знищено або пошкоджено 12 винищувачів F-15E Strike Eagle та один F-35A Lightning II.
Три F-15 вартістю понад 30 млн доларів кожен були збиті внаслідок "дружнього вогню" над Кувейтом 2 березня. Ще один такий літак збили над Іраном наступного місяця.
Вісім інших F-15E зазнали незначних пошкоджень під час іранських авіаударів по авіабазі в Йорданії 9 і 10 вересня. За даними звіту, пошкоджені літаки вже повернули до експлуатації.
Найчастіше американці втрачали безпілотники MQ-9 Reaper
Найбільшою за кількістю втратою стали безпілотники MQ-9 Reaper. Американські військові втратили щонайменше 45 таких апаратів, вартість кожного оцінюють у 30-50 млн доларів. Через це кількість боєздатних Reaper у розпорядженні ВПС США скоротилася до 135. За даними Air Force Times, ВПС мають підтримувати щонайменше 189 розгорнутих безпілотників цього типу.
Також у звіті вказали на пошкодження винищувача F-35A, вартість якого перевищує 92 млн доларів. Літак потрапив під обстріл Ірану 19 березня.
Серед значних втрат США – літак радіолокаційної розвідки E-3 Sentry вартістю близько 270 млн доларів. Це застаріла, але важлива для американських військових система на базі Boeing 707. Станом на 2015 рік США мали 32 такі літаки.
У квітні американські військові також втратили штурмовик A-10 Thunderbolt II. Ще один A-10 зазнав пошкоджень під час вересневої атаки на Йорданію.
Загалом до переліку втрачених або пошкоджених у війні літальних апаратів США входять:
- 12 винищувачів F-15E Strike Eagle;
- один винищувач F-35A Lightning II;
- два штурмовики A-10 Thunderbolt II;
- сім літаків-заправників KC-135 Stratotanker;
- один літак радіолокаційної розвідки E-3 Sentry;
- два спеціальні літаки MC-130J Commando II;
- один пошуково-рятувальний вертоліт HH-60W Jolly Green II;
- один безпілотник MQ-4C Triton;
- три безпілотники MQ-1;
- один ударний вертоліт AH-64 Apache;
- чотири легкі ударні вертольоти AH-6 Little Bird;
- один вертоліт MH-60 Sea Hawk.
За даними Центрального командування США, минулого місяця загальна вартість війни проти Ірану сягнула 43,6 млрд доларів. Порівняно із серпнем ця сума зросла на 5 млрд доларів.
- Нещодавно WSJ писав, що США вивели бомбардувальники B-1 з авіабази RAF Fairford у Великій Британії через загрозу можливої атаки дронів. Її начебто могли готувати за вказівкою Корпусу вартових ісламської революції. Метою могли бути літаки та американські військові на базі. Водночас британські посадовці заявили, що не бачать доказів здатності Ірану провести таку складну операцію.